Повезет не всем? В Кабмине объяснили, как потратить обещанную "тысячу Зеленского"

В Кабмине объяснили как воспользоваться деньгами / Фото: Коллаж: Сегодня

Инициатива Владимира Зеленского по выплате 1000 гривен каждому вакцинированному позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, пострадавший из-за пандемии.

Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер Денис Шмигаль объяснил, как будет работать инициатива.

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Итак, средства полностью вакинированным лицам будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію", но потратить их можно не на что-либо.

Воспользоваться своей тысячей можно купив билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом и т. д.

Когда можно получить деньги?

Программа начнет работать 19 декабря 2021 и продлится до конца 2022. На нее, как уже сообщалось, будет выделено 3 млрд грн в этом году и 3 млрд в начале следующего.

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"Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии", – подчеркнул Шмыгаль.

Кто может принять участие в программе?

По словам Шмыгаля, принять участие в программе смогут около 6 тысяч субъектов бизнеса со всей Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк также рассказал, что обязательный критерий для бизнеса – это 5 сотрудников и оплата ЕСВ 2-3 квартал 2021 года.

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По его словам, программа будет работать так:

Первоначально Кабмин формирует список предприятий, которые будут участвовать в инициативе;

затем они проверяются на соответствие выдвигаемым требованиям;

далее, банковские учреждения должны каким-либо образом сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе через терминал POS;

люди, которые получили две прививки, должны верифицироваться в приложении "Дія" и получить специальную банковскую карточку и уже на нее обещанные деньги;

воспользоваться полученными деньгами можно в течение четырех месяцев в указанных местах из списка.

Что такое "тысяча Зеленского"?

В понедельник, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн.

Также Зеленский заявил, что граждане, которые не имеют смартфонов смогут получить деньги другим путем, но позже и еще не известно каким.

Ранее мы писали, что в Офисе президента предупредили о том, куда нельзя потратить полученный бонус.