Потік туристів в Україну значно виріс – звідки їдуть

Україна здобула популярність серед іноземних туристів. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

З початку 2021 року Україну відвідали майже півтора мільйона іноземних туристів. Це на 9% більше, ніж в 2020.

Дані надали в Державному агентстві розвитку туризму.

Так, згідно з інформацією, найбільше туристів, які відвідують Україну, прибуло з Європи і Азії. Часто навідуються і мандрівники з Північної Америки.

Кількість українських туристів в інші країни також збільшилася. Серед найпопулярніших напрямків для наших співвітчизників – Туреччина і Єгипет.

"Минулий рік поставив туристичну галузь в екстремальні умови і кардинально змінив підхід туристів до вибору країн для відпочинку. У той же час перше півріччя 2021 ознаменувалося поступовим відновленням туристичних потоків, як для України, так і для світу в цілому. Відбулося значне переосмислення туристичних маршрутів і підвищення рівня внутрішніх поїздок в усьому світі", – йдеться в повідомленні прес-служби Державного агентства.

Статистика

Перше півріччя 2021 року принесло Україні приріст туристів у вигляді 9%, якщо порівнювати з другим півріччям 2020-го. Згідно з цими даними, за поточний наша країна прийняла 1,5 мільйона людей. І все ж цей показник нижче на 31%, ніж за аналогічний період 2020 року. Число прибулих іноземців досягло позначки в 2 мільйони туристів.

А в порівнянні з показниками 2019-го, коли не було пандемії і карантинних обмежень, в перше півріччя Україну відвідало на 75% людей більше, ніж в 2021-му. Тоді кількість гостей майже досягло 6 мільйонів.

Приріст почався в другому кварталі

Друга чверть 2021 року продемонструвала більшу кількість туристів, ніж попередня. Так, в минулому кварталі кількість відвідувачів зросла в 4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (3,4 мільйона людина).

ТОП нових країн-відвідувачів:

Туристи з Саудівської Аравії. Громадян цієї країни прибуло в Україну в 40 разів більше, ніж в аналогічний період 2020 року – 14 тисяч людей проти 350-ти.

США. В нашу країну прилетіло на 69,6% більше американських громадян в порівнянні з минулим роком – 34 тисячі людей.

Ізраїль. Число туристів зросло на 26% (26,6 тисяч людей).

Країни Закавказзя. На 100% зросла кількість туристів з Вірменії (7 тисяч людей), майже на 40% – відвідувачів з Грузії (15,5 тисяч) і на 67% – громадяни Азербайджану (16 тисяч).

Традиційно багато туристів в Україні з Молдови (368 тисяч), Росії (198 тисяч), Румунії (109 тисяч), Білорусі (96 тисяч) і Туреччини (93 тисяч).

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Також відомо, що 70% іноземців, які відвідали нашу країну, – європейці. Туристів з ЄС на 10% менше торішнього показника. 24% – представники країн Азіатського регіону (на 8% більше, ніж у 2020 році). Ще 2,8% приїхали з Північної Америки і тільки 1,7% – громадяни Африканського континенту.

Українці стали більше подорожувати

З одного боку – пандемія Covid-19 зіграла вирішальну роль в зменшенні кількості поїздок за кордон для людей в усьому світі і, зокрема, в Україні. З іншого – ця ситуація стала поштовхом для відкриття нових туристичних ринків і стрімкого розвитку внутрішнього туризму.

Статистика за перше півріччя 2021 року позитивна: українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж в минулому році. Майже 6 мільйонів (5,7) громадян України виїхали за кордон подорожувати. Багато з них залишилися вірні своїм уподобаннями і вибрали традиційні для більшості напрямки, інші ж – вирішили спробувати нові.

Найпопулярніші напрямки для українських туристів:

Туреччина (774 тисячі людей);

Єгипет (в цьому напрямку кількість туристів помітно зросла – на 88%, і досягла 705 тисяч).

Нові популярні напрямки:

Домініканська республіка. Потік туристів з України в цю країну зріс найбільше – на 238% і склав 35 тисяч. Такий показник на 5 тисяч людей більше, якщо порівнювати, наприклад, з кількістю наших співвітчизників, які відвідали Болгарію за аналогічний період.

Катар (11,5 тисяч українських туристів).

Мальдіви (10 тисяч – стільки ж відвідало Францію за цей період).

Танзанія (7 тисяч українських туристів).

Шрі Ланка (2500 туристів).

Туризм в світі відроджується

У квітні 2021 року кількість міжнародних туристичних поїздок на 86% менше, ніж в попередньому. Однак в травні цей розрив скоротився до 82% – тобто ситуація починає покращуватися. Такі дані надала Всесвітня туристична організація ООН(UNWTO).

Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки. За п'ять місяців 2021 року в світі було на 147 мільйонів міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж в 2019 році.

Найбільше постраждали:

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 роки кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Європа – зниження склало 85%.

Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%;

Африка – на 81%;

Америка – на 72%.

Одночасно з тим з лютого по червень кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 до 63. У ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

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