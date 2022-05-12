Після паливної кризи розпочнеться нова? Україні загрожує дефіцит дешевої електроніки

В Україні стане менше ноутбуків та смартфонів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економічна криза в Україні через повномасштабне вторгнення Росії може спровокувати дефіцит смартфонів, кнопкових телефонів, недорогих ноутбуків і павербанків.

Про це сказано у матеріалі видання "Forbes Україна".

Реклама

Дефіцит може виникнути через різке зниження імпорту та знищення запасів. При цьому зазначається, що попит на техніку серед українців також знизився приблизно на 40%.

Так, у компанії "Фокстрот" до війни був склад з технікою на 600 мільйонів грн у Гостомелі. Але під час оборони Києва від російських військ, що наступали, склад був знищений, і тепер компанія розпродає товари, що залишилися в магазинах.

Співвласник мережі Валерій Маковецький підтверджує, що асортименту немає, і прогнозує погіршення ситуації через місяць-два.

Реклама

У Comfy також кажуть, що на українському ринку вже є певний дефіцит персональної електроніки. А маркетинг-директор "Алло" Артур Матковський зокрема вважає, що на ринку буде дуже мало смартфонів OPPO та vivo, планшетів, Wi-Fi-роутерів, недорогих ноутбуків, дронів і акумуляторів.

Імпортувати нову техніку через війну досить складно: порти закриті, авіатранспорт не працює. Як заявляють у Міністерстві економіки, імпорт в Україну в березні впав у 3,2 раза порівняно з лютневим. Дистриб'ютори кажуть, що завозять 40-50% від довоєнного показника.

Але, за словами експертів, криза, що насувається, вигідна для українських виробників. Наприклад, представники Saturn вже заявили, що матимуть змогу забезпечити українських споживачів побутовою технікою.

Реклама

Бензинова криза в Україні

Напавши на Україну, Росія почала знищувати енергетичну інфраструктуру нашої країни, спровокувавши серйозну нестачу пального. Мережам АЗС навіть довелося запровадити певні обмеження на його продаж.

На заправках ОККО клієнти, які мають карту Fishka, можуть отримати від 15, 20 та 30 літрів, залежно від типу карти, а ті, у кого Fishka немає, взагалі не можуть заправитися.

АЗС мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто за добу, а обмеження для відпустки в каністру скасували.

У мережі "Авіас" заправляють по 20 літрів за один раз, за наявності пального, але забороняють набирати бензин у каністри, виключно у бак.

Раніше ми розповідали, як війна в Україні вдарить по економіках США та ЄС, і писали, як бойові дії вплинули на ринок праці та зарплати у Києві.