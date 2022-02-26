Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна – Укрзалізниця

Графік руху потягів може змінюватись. Колаж "Сьогодні"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

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Деталі

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів

"Інші потяги рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блокпостів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", – йдеться у повідомленні.

Що відомо

"Десятки тисяч дітей та простих українців врятовані з-під лінії вогню – до чотирьох тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимося.

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Що треба розуміти:

Ми усвідомлено не даємо чітких анонсів із графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати поза радарів та оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу.

Сіли в поїзд – не треба селфі з геотегом у Шепетівці. Це нівелює пункт 1.

Вимоги дотримання карантинного режиму для посадки на евакуаційні рейси пом'якшені.

Наші бригади їдуть у рейсі десь по кілька діб. Під обстрілом. Без гарячої їжі. Ті, що переживають за власні сім'ї, але все ж таки разом з пасажирами, бо це наш обов'язок".

Обстановка

У Харкові 25 лютого російські окупанти знову відкрили стрілянину. Вибухи чути у кількох районах міста.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.