Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная – Укрзализныця

График движения поездов может меняться. Коллаж "Сегодня"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.
Подробности
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры
"Другие поезда движутся по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок возле блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", – говорится в сообщении.
Что известно
"Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня – до четырех тысяч везем каждый час. И мы не остановимся.
Что нужно понимать:
- Мы осознанно не даем четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать вне радаров и оперативно корректировать маршрут согласно подсказкам из штаба.
- Сели в поезд – не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1.
- Требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы смягчены.
- Наши бригады едут в рейсе кое-где по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей еды. Переживающие за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наша обязанность".
Обстановка
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