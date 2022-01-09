Час терміново міняти долари? До чого готуватися українцям найближчим часом

Розповідаємо, що буде з курсом упродовж тижня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Перший робочий тиждень 2022 року через святкування православного Різдва завершився в четвер, 6 січня, тому обсяг торгів був невисокий. Курс долара США щодо гривні закріпився на рівні 26,40.

Торгова сесія четверга щодо валютної пари долар/гривня завершилася на позначці 27,52, курс євро зріс до 31,15. Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, сальдо активних операцій НБУ на міжбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу іноземних валют) у 2021 році становило 2,41 млрд доларів США.

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Це дало змогу підтримувати стабільність курсу гривні, яка увійшла до ТОП-10 найсильніших щодо американського долара валют. Експерт вважає, що зростання цін на енергоносії та глобальна інфляція незабаром стануть серйозною загрозою стабільності валютного ринку України.

"Зокрема, енерготрейдери будуть змушені робити додаткові закупівлі пального. Зупинка низки підприємств харчової промисловості призведе до зростання імпорту їхньої продукції і, як наслідок, підвищення попиту на іноземні валюти, а збільшення цін на насіннєвий матеріал знизить експортний виторг аграріїв", – каже Андрій Гойлов.

У сукупності ці чинники можуть цієї зими призвести до сильної девальвації гривні. Експерт вважає, що наступного тижня, з 10 по 14 січня, долар США щодо гривні зміцниться на рівні 27,70. А ось єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 31,45.

Що буде з курсом на початку 2022 року

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

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Експерт рекомендує українцям по змозі не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

Також ми писали про те, що експерти радять поки що не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі та не втратити після свят свої гроші.