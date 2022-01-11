Польський рай чи панське пекло? Вся правда про життя та працю українських заробітчан

Нелегкі заробітки українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом українці облюбували для заробітків саме Польщу. Особливо це вигідно волинянам, які живуть недалеко від кордонів і щороку забезпечують свою сімʼю саме завдяки роботі на своїх сусідів. Одним із таких є Іван — волинянин, що з 2014 року ось таким чином заробляє на життя.

Він поділився з нами своїми історіями, перепетіями та загалом враження від роботи у Польщі, а також дав кілька порад українцям, що вперше вирушать на такі заробітки.

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Далі розповідь ведеться від першої особи, яка воліла залишитися анонімною.

За кордон я почав їздити ще з 2014 року. Ви, напевно, запитаєте: "Чому?". А я відповім вам просто: "Зарплати в Україні бачили? Так то ж смішно. Це знущання над людьми. А які пенсії в пенсіонерів, а стипендії в студентів..."

Польща — покращена версія України

Скажу направду, Польща — то ще не зовсім та Європа, про яку ми звикли говорити, але й вже далеко не Україна. Скажу вам більше: Польща — то покращена версія України. Мені там дійсно комфортно: коли я виходжу на вулицю, то вдихаю не свіже зимове повітря, а стабільність, впевненість в завтрашньому дні та захищеність.

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Мої слова та польським рекламодавцям у вуха... Але, якщо серйозно, то повезло Україні з сусідкою. Я ж до цього був і в Білорусі, і в Росії на заробітках. Не моє, скажу я вам, не так все влаштовано, як хотілось би, не те, до чого потрібно дійсно прагнути.

Фото з особистого архіву співрозмовника

Хоча серед українців є дуже багато нарікань на Польщу.

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От візьмемо до прикладу ситуацію: українець та поляк працюють на будівництві. Поляку заплатять більше, бо він поляк. Звучить нечебто абсурдно, але це дійсно так.

Проте, якщо спеціаліст з тебе хоч куди, то на національність уваги ніхто звертати не буде, платитимуть за твої золоті руки.

Безвіз на хліб не намажеш

А я вам скажу: намажеш! Коли українці отримали безвіз, то всі з нас (та й самі українці) сміялися: що ж з ним робити, кому він там потрібен. Я цю можливість не упустив, і замість того, щоб витрачати час на виготовлення візи, я тихенько влаштувався до одного польського фермера. Там їх майже не перевіряють.

Тільки, зауважу, інформація не для застосування в реальному житті, не намагайтеся повторити. Нащо вам ці зайві проблеми?

Ще історія про те, як я "намазав свій хліб" безвізом, так це, коли придбав в Україні запрошення на роботу в Польщі і легально там працевлаштувався. Все цілком офіційно, і в моїй практиці ніхто на кордоні не вимагав ніяких документів, окрім паспорту та цього запрошення.

Фото з особистого архіву співрозмовника

Кроки назустріч

Повторюся, що їздити почав з 2014 року. З того часу влада у Польщі зробила достатньо багато кроків назустріч українським заробітчанам. Так, раніше запрошення були за кілька місяці, потім на півроку, згодом на 9 місяці, а зараз, наскільки мені відомо, є і на рік. Зʼявилася можливість створення і карти побиту і карти поляка тощо.

Зарплати щороку підвищуються, та й ставлення дещо змінюється, там до нас звикли, кажучи простою мовою.

Історія на кордоні

Розкажу вам цікаву історію, що була зі мною на кордоні. Так трапилося, що прострочив я свою біометрію на понад рік та й ризикнув з цим перетнути межі. Поляк питає: "А шо то так пан довго був?", а я такий: "Так карантин же". І що ви думаєте? Поставили печатку і ніяких штрафів чи депортації.

А все через те, через заробітчанам, які вʼїхали до його початку карантину (березень 2020 року), дозволили законом працювати до того часу, поки він не закінчиться і ще плюс три місяці.

Ризики працевлаштування

Запамʼятайте одне:коли роботодавцю потрібні працівники, він ні за що не братиме гроші за працевлаштування. Зазвичай це роблять посередники, та навіть вони за таких умов кошти з того, хто шукає роботу, не вимагають.

Буває, що і польські роботодавці невідповідально ставляться до українських заробітчан. Приміром, не платять гроші за виконану роботу. Випадки насправді рідкісні і стосуються зазвичай тих працівників, що "закладають за комір". Але і тоді поляки виплачують все зароблене і просто виганяють.

Я теж працював з такими "кадрами" і також одного разу втрапив на шахраїв, що працювали за вищезгаданою схемою. Втратив трохи грошей, бо дурень, що виплатив наперед.

Історія з життя

Був випадок на роботі у Польщі, коли роботодавець погрожував українцям, що не заплатить гроші за роботу. А ті посміхнулися, дістали коробку сірників зі словами: "Колись один поляк теж не заплатив українцям...і в нього хата згоріла".

Фото з особистого архіву співрозмовника

Фото з особистого архіву співрозмовника

Але, щоб не вдаватися до таких радикальних методів (ми ж з вами люди цивілізовані), можна звернутися до національної Інспекції Праці (PIP) в Польщі та написати відповідну скаргу на роботодавця. В інтернеті можна знайти різні приклади написання.

Мій перший досвід

Перший досвід — це завжди з одного боку страшно, а з іншого як посвята в лицарі. Поїхав я 2014 року до пана, що окрім слів "курва" нічого і не казав. Хоча в основному він говорив криком. Польської я не знав, тому мені було байдуже на його слова, кричить собі, то хай кричить, не заважатиму.

Умови проживання були жахливі, хоча я це тільки зараз зрозумів.

Фото з особистого архіву співрозмовника

Фото з особистого архіву співрозмовника

Увага! Інсайдерська інформація: українці часто втрапляють в "кумедну халепу".

Ми хоч і працюємо як воли, але на жарти час завжди знайдемо. Українців, які вперше приїхали на роботу до Польщі, просять сходити в магазин за ковбасою під назвою "кутасовка". А це на український манір перекладається як чоловічий статевий орган. От і я сходив закупитися цією ковбасою.

На своїй першій роботі я пропрацював садівником три місяці і гроші тоді я заробив непогані. Зрозумів, що тут такі не зароблю. Згодом була і полуниця, і малина, і яблука, і будівництво.

Фото з особистого архіву співрозмовника

Фото з особистого архіву співрозмовника

Пани бувають різні

Мій перший досвід показав пана грубого та крикливого, з другим була аналогічна історія. Згадую випадок, коли я постукав у вікно, а той кинув мені ганчірку крізь відкриту кватирку, щоб я його витер (бо нібито задруднив своїми руками).

А були роботодавці як свої люди. Буквально рік тому мені трапилися такі хороші люди, що дозволяли навіть митися в тій же ванні, коли у нашій домівці не було води, наприклад.

Фото з особистого архіву співрозмовника

Я, до речі, досі спілкуюся з їхніми дітьми через соцмережі, ми навіть їздили разом відпочивати. Тому з впевненістю можу сказати, що характер і ставлення до працівників залежить не від національності, а швидше за все від виховання та характеру людини.

Я не хочу повертатися в Україну

Сам не вірю, що говорю це, але реальність змушує. Дивлячись на статистику, що показує, скільки українців щороку виїжджає до Польщі на роботу, навчання, просто емігрує, я не вірю своїм очам, але водночас і розумію співгромадян. Так, протягом 2020-2021 років я був удома лише чотири місяці, всі решта — за кордоном.

Я не маю ніякої ностальгії, я не сумую за домом, за людьми, я планую емігрувати, я не хочу повертатися в Україну. Якби мені дали можливість обміняти українське громадянство на громадянство якоїсь європейської країни, я б зробив це вже завтра. З польським паспортом, наприклад, можна відвідувати Україну, здається, три місяці в рік. Для мене цього більш, ніж достатньо...

Ситуація з українськими робітниками за кордоном не така проста, як може здатися на перший погляд. Одні експерти розвінчують міфи з приводу їх вкладу в економічний розвиток держави, інші кажуть, що трудові мігранти забезпечують масштабне вливання коштів в економіку країни. "Сегодня" ж розібрався, чому українська економіка опинилася в руках заробітчан.

Нагадаємо, у Польщі спростили процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких були внесені зміни, опинилася і Україна. Нові правила набудуть чинності орієнтовно в другій половині січня.

Раніше ми дізнавалися, чому продукти в Польщі коштують дешевше, ніж в Україні, а також розповідали, що під час свят у Польщі активізувалися шахраї, які щодня придумують нові схеми, створюють сайти, щоб нажитися на довірливих людях.