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Поїзди спізнюються через негоду. "Укрзалізниця" оприлюднила список

21 липня, 10:04

Ксенія Капустинська

Затримки спостерігаються на маршрутах в різні куточки країни. Відхилення в розкладі в деяких випадках перевищують дві години

Поїзди затримуються / Фото: Getty Images, Сьогодні

В Україні знову виникли затримки в русі поїздів через складних погодних умов . Час запізнення станом на 9 ранку становила від півгодини до майже трьох годин, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Йдеться про такі поїзди:

У компанії вибачилися за незручності.

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Нагадаємо, в середу, 21 липня, дощі будуть поливають без перебільшення всю Україну. Температура повітря на більшій частині країни значно знизилася – до 23-25 градусів, але в декількох областях зберігається спека.

А про те, як з-за шторму в Києві затопило станції метро "Берестейська" та "Академмістечко", дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Укрзалізниця погода поїзда негода

Джерело: Сьогодні

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