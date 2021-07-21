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Поезда опаздывают из-за непогоды. "Укрзализныця" обнародовала список

21 июля, 10:04

Ксения Капустинская

Задержки наблюдаются на маршрутах в разные уголки страны. Отклонения в расписании в некоторых случаях превышают два часа

Поезда задерживаются / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине снова возникли задержки в движении поездов из-за сложных погодных условий. Время опоздания по состоянию на 9 утра составляло от получаса почти до трех часов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Речь идет о таких поездах:

В компании извинились за неудобства.

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Напомним, в среду, 21 июля, дожди будут поливают без преувеличения всю Украину. Температура воздуха на большей части страны значительно снизилась – до 23-25 градусов, но в нескольких областях сохраняется жара.

А о том, как из-за шторма в Киеве затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Укрзализныця погода поезда непогода

Источник: Сегодня

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