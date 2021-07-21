Поезда опаздывают из-за непогоды. "Укрзализныця" обнародовала список

Поезда задерживаются / Фото: Getty Images, Сегодня
В Украине снова возникли задержки в движении поездов из-за сложных погодных условий. Время опоздания по состоянию на 9 утра составляло от получаса почти до трех часов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Речь идет о таких поездах:
- № 137 Лисичанск – Хмельницкий задерживается на 2 часа 50 минут;
- № 64 Киев – Харьков – на 2 часа 36 минут;
- № 101 Киев – Херсон – на 2 часа;
- № 15 Харьков – Рахов – на 2 часа;
- № 126 Киев – Константиновка – на 1 час 45 минут;
- № 188 Ковель – Николаев – на 1 час;
- № 232 Геническ – Ивано-Франковск – на 1 час;
- № 87 Новоалексеевка – Ковель – на 1 час;
- № 72 Киев – Запорожье – на 45 минут;
- № 204 Геническ – Кривой Рог – на 42 минуты;
- № 868 Гречаны – Киев – на 42 минуты;
- № 11 Новоалексеевка – Киев – на 37 минут;
- № 282 Хмельницкий – Геническ – на 30 минут;
- № 9 Киев – Мариуполь – на 30 минут;
- № 19 Киев – Попасная – на 30 минут.
В компании извинились за неудобства.
Напомним, в среду, 21 июля, дожди будут поливают без преувеличения всю Украину. Температура воздуха на большей части страны значительно снизилась – до 23-25 градусов, но в нескольких областях сохраняется жара.
А о том, как из-за шторма в Киеве затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок", узнавайте из сюжета "Сегодня":
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