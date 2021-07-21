Поезда опаздывают из-за непогоды. "Укрзализныця" обнародовала список

Задержки наблюдаются на маршрутах в разные уголки страны. Отклонения в расписании в некоторых случаях превышают два часа

Поезда задерживаются / Фото: Getty Images, Сегодня

В Украине снова возникли задержки в движении поездов из-за сложных погодных условий. Время опоздания по состоянию на 9 утра составляло от получаса почти до трех часов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Речь идет о таких поездах:

№ 137 Лисичанск – Хмельницкий задерживается на 2 часа 50 минут;

№ 64 Киев – Харьков – на 2 часа 36 минут;

№ 101 Киев – Херсон – на 2 часа;

№ 15 Харьков – Рахов – на 2 часа;

№ 126 Киев – Константиновка – на 1 час 45 минут;

№ 188 Ковель – Николаев – на 1 час;

№ 232 Геническ – Ивано-Франковск – на 1 час;

№ 87 Новоалексеевка – Ковель – на 1 час;

№ 72 Киев – Запорожье – на 45 минут;

№ 204 Геническ – Кривой Рог – на 42 минуты;

№ 868 Гречаны – Киев – на 42 минуты;

№ 11 Новоалексеевка – Киев – на 37 минут;

№ 282 Хмельницкий – Геническ – на 30 минут;

№ 9 Киев – Мариуполь – на 30 минут;

№ 19 Киев – Попасная – на 30 минут.

В компании извинились за неудобства.

Реклама

Напомним, в среду, 21 июля, дожди будут поливают без преувеличения всю Украину. Температура воздуха на большей части страны значительно снизилась – до 23-25 градусов, но в нескольких областях сохраняется жара.

А о том, как из-за шторма в Киеве затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок", узнавайте из сюжета "Сегодня":