Плата за війну з Україною? Китай скупить задешево всю Росію і заробить на її безрадності

Незабаром громадяни РФ можуть почати масово виїжджати до Китаю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бліцкриг Путіна в Україні провалився, західні санкції починають повільно, але впевнено топити російську економіку, і Москві не залишається нічого іншого, як йти на уклін до Китаю. У РФ сподіваються, що Пекін допоможе їм уникнути західних санкцій, але, як кажуть експерти, головне завдання КНР – це заробити на російській економіці, яка тоне.

"Сьогодні" разом із економістами спрогнозували, яке майбутнє очікує РФ на тлі зростаючих апетитів Пекіна.

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Святе місце пустим не буває

Росію масово залишають західні компанії. У мережі є безліч роликів, як покупці у прямому сенсі б'ються за імпортні товари напередодні закриття тих чи інших мережевих магазинів західних брендів.

У мережі вже жартують, що на місце Adidas прийде добре відомий з 90-х років китайський бренд Abibas, натякаючи на ті часи, коли магазини та ринки були завалені підробками під відому продукцію. І як кажуть, у кожному жарті є лише частка жарту.

"Китай зараз співпрацюватиме з Росією, тому що звільнився простір для бізнесу. За останні 40 років країна плавно перейшла від планової економіки до ринкової і зараз Китай – головний світовий експортер різної продукції промислового виробництва. Тобто якщо раніше в Росії продавали продукцію компанії H&M, то зараз буде створено бренд, умовно, M&H і така сама продукція продаватиметься на тих же цінових умовах, але з іншим ім'ям", – припускає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Експерт не відкидає, що навіть західні компанії спробують працювати з Росією через Китай.

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"Власники брендів, які залишили РФ, можуть створити нові бренди в інших країнах та продовжувати працювати з Росією через Китай", – каже Болтян.

Відтік фахівців

Росіяни найближчим часом можуть опинитися у ролі українців, які виїжджали на заробітки до Європи. Тільки замість того, щоб їхати працювати до ЄС, громадяни РФ почнуть виїжджати до Китаю. Ймовірно, якісь виробництва КНР спробує організувати і на російській території.

"Китай може бути зацікавленим співробітництвом у створенні підприємств, виробництва в Росії. Якщо подивитися на основні проблеми розвитку промисловості, то це велика кількість дешевої робочої сили з низькою ефективністю та необхідність підвищувати рівень профільної освіти працівників. У Росії у зв'язку із втратою робочих місць на західні компанії, буде звільнена робоча сила, що може стати приводом для спільних дій у зміцненні промислової активності Китаю в обмін на потрібні для Росії знижки", – говорить Олександр Болтян.

Щоправда, про якісь високотехнологічні виробництва не йтиметься. Пекін прагматично зароблятиме на Росії, якій просто нікуди подітися.

"Ділитися технологіями з Росією Китай не буде. Та й безкоштовно допомагати Москві Пекін теж не планує. Йдеться про те, щоб заробити на безпорадності РФ. Якщо якусь технологію або комплектуючі весь світ Росії не продаватиме, але є китайський аналог, то Китай може сміливо множити відпускні ціни у кілька разів", – каже старший аналітик Альпарі Вадим Йосуб.

За його словами, згодом Росія може перетворитися для Китая на такого ж залежного сателіта, яким був для Москви Мінськ.

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Скуплять усю сировину

Паралельно з цим Китай скуповуватиме російські ресурси. Якщо західні країни запровадять ембарго на купівлю російських енергоносіїв, то РФ може повторити долю Ірану, який змушений продавати свою нафту сусідам із дисконтом 70-80%, а іноді й просто міняти її на продовольство.

Насамперед Пекін зацікавлений у тому, щоб захопити максимальну кількість російських природних ресурсів.

"Китай інвестуватиме в Росію тільки для того, щоб мати додаткову сировинну базу, тобто мінеральні ресурси, які необхідні економіці КНР для її зростання. Так, наприклад, з перших чисел березня ми знаємо, що китайська влада веде переговори з держкомпаніями, включаючи CNPC, China Petrochemical Corporation (Sinopec), Aluminum Corporation of China та China Minmetals Corporation про можливості потенційних інвестицій у російські компанії, або активи", – продовжує Олександр Болтян.

При цьому такі угоди укладатимуться не на знак підтримки Росії у війні проти України, їхня мета — збільшення імпорту.

"Китай посилює увагу до енергетичної та продовольчої безпеки. Росія навряд чи буде зацікавлена у продажу за будь-яку ціну, тому що стратегічно це слабкий крок. Але все залежатиме від результатів війни та політичної позиції Китаю щодо цієї ситуації. На даний момент Китай не висловлює про свою підтримку жодній зі сторін, а враховує лише особисті інтереси розвитку економіки", – каже Болтян.

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