Перерахунок виплат українців: кому збільшать пенсії з 1 січня

Пенсійні виплати на 9% збільшаться і для жінок, які з'явилися на світ до 1962 року / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року для деяких українців підвищать пенсійні виплати. Перерахують пенсії на початку 2022 року лише трьом категоріям українців.

Пенсії 60-річним

З 1 січня на 9% збільшаться пенсійні виплати для жінок, що народилися до 1962 року.

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Зазначимо, що таким жінкам для виплат пенсій враховується період офіційної роботи та строк виховання дітей.

Також, нараховується стаж і з відпустки по народження дітей та вагітності.

Але для отримання таких виплат є умова. Надбавка 60-річним жінкам належить за умови, що раніше їм не призначалася жодна інша пенсія.

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Пенсії сім'ям загиблих в ООС/АТО

З 1 січня 2022 року підвищать мінімальні пенсії сім'ям загиблих захисників України Такі підвищені виплати отримають понад дві тисячі осіб.

На виплати можуть претендувати непрацездатні батько, мати, чоловік (дружина) загиблого. Такі українці отримають мінімум 7800 грн., при тому, що зараз мінімальна пенсія становить 6100 грн.

Щоб оформити пенсію у зв'язку із втратою годувальника, члени сім'ї загиблого в ООС/АТО повинні пред'явити документи від військової установи про дату та причини смерті військового.

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Також знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків. А органам соцзахисту потрібні будуть документальні підтвердження, що члени сім'ї загиблого військового справді є непрацездатними та перебували на його утриманні.

Пенсії чорнобильцям

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, матимуть змогу отримати збільшений розмір пенсійних виплат. Відомо, що розмір пенсії розраховуватиметься, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які:

мають першу групу інвалідності, становитимуть не менше 14 600 гривень;

мають другу групу інвалідності – не менше 9500 гривень;

мають третю групу інвалідності – не менше 7000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що у 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а й про індексацію виплат.

Нагадаємо, що деякі українці можуть позбутися частини пенсії, якщо у них змінилися обставини, наприклад, влаштувалися на роботу і не повідомили про це Пенсійний фонд. Тоді відбулася переплата та гроші відрахують.