Переплачуєте 25%! Як українців обманюють, продаючи б/у авто

Автомобілі з пробігом: в яких країнах обманюють при покупці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Автомобіль – зручний засіб пересування, хоча навіть у XXI столітті для багатьох українців покупка автомобіля – небувала розкіш. Тому багато хто воліє купувати підтримані автомобілі, які проїхали деякий кілометраі. Але і з цим не все гладко, адже у багатьох країнах показники одометра занижують навмисно.

Тому експерти розповіли, у яких країнах найчастіше продають машини зі скрученим пробігом, пишуть у Telegram-каналі Укравтопром.

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Так, найгірші результати показали країни Балтії:

Латвія – 24% автомобілів на вторинному ринку мають скручені показники одометра;

Румунія – близько 20%;

Естонія – близько 19%.

Щодо України, то наша країна займає шосте місце у рейтингу з показником 16%.

Цікаво, що проблема зі скрученим пробігом автомобіля дещо менш масштабна у країнах Західної Європи. Це можна пояснити тим, що рівень життя у цьому регіоні дещо вищий, тому люди частіше купують нові автомобілі.

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За даними Єврокомісії, скручування пробігу авто щороку завдає покупцям близько 9,6 мільярда збитків. Купуючи машину зі скрученим одометром, клієнт переплачує приблизно 25% вартості, більше платить за ремонт та обслуговування авто.

Українці масово позбавляються від "євроблях"

У період пільгового розмитнення, який триває 270 днів, українці встигли розмитнити 88 тисяч авто на європейських номерах.

Бюджет країни поповнився одразу на 3 млрд грн. Українці так поспішали, оскільки після закінчення терміну пільгового розмитнення, на власників "євроблях" чекають великі штрафи.

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"Сьогодні" вже писали про головних нововведеннях для українських водіїв у 2022 році, та розповідали, чому в Україні так швидко зростають ціни на бензин.