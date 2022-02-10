Українці масово позбавляються "євроблях" – що відбувається

Розповідаємо, скільки авто встигли розмитнити українці, котрі не хочуть отримати величезний штраф від Митної служби

Скільки авто встигли розмитнити українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці встигли розмитнити 88 тисяч авто на європейських номерах за період пільгового розмитнення (270 днів).

Про це повідомили у Державній митній службі.

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Зазначається, що до бюджету було відраховано понад 3 млрд грн. Українці так поспішали, оскільки після закінчення терміну пільгового розмитнення, на власників "євроблях" чекають великі штрафи.

Лідерами серед митниць з оформлення авто стали:

Закарпатська митниця – 15 195 авто;

Київська – 11 084 авто;

Одеська – 10 471 авто;

Івано-Франківська – 6 027 авто;

Чернівецька – 5 636 авто.

Кінець пільгової розмитнення

З 9 лютого в Україні завершився останній етап пільгового розмитнення авто на європейських номерах, цього разу для учасників АТО/ООС.

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Це означає, що тепер абсолютно всі машини, які в'їхали в Україну під час дії режиму тимчасового ввезення або транзиту, але досі не були розмитнені за правилами, вважаються такими, які порушують законодавство.

На їх власників чекає ціла система штрафів, можлива навіть конфіскація машини.

Як каратимуть "євробляхерів"?

Отже, у разі стягнень за порушення режиму тимчасового ввезення основну роль відіграє період, який незаконене авто знаходиться на території України:

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не більше трьох днів – попередження чи штраф 850 грн.;

від 3 до 10 діб, а також повторне порушення та випадок, якщо особа притягувалася до відповідальності за таке правопорушення протягом року – 5,1 тис. грн.;

від 10 до 20 діб – штраф 17 тис. грн.;

від 20 до 30 діб – штраф 85 тис. грн.;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 тис. грн. або конфіскація авто.

Передбачено штрафи та за порушення термінів транзиту. Тут закон також спирається на тривалість такого правопорушення:

менше 1 дня – попередження чи штраф 170 грн.;

від 1 до 10 днів – штраф 3,4 тис. грн.;

від 10 до 20 днів – штраф 8,5 тис. грн.;

від 20 до 30 днів, видача без дозволу – штраф 85 тис. грн.;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування – штраф 170 тис. грн. або конфіскація машини.

"Сьогодні" також писали, чому в Україні так швидко зростають ціни на бензин і розповідали, на скільки подорожчала розмитнення авто з Європи та Кореї.