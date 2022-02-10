Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Українці масово позбавляються "євроблях" – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 16:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки авто встигли розмитнити українці, котрі не хочуть отримати величезний штраф від Митної служби
Скільки авто встигли розмитнити українці
Скільки авто встигли розмитнити українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці встигли розмитнити 88 тисяч авто на європейських номерах за період пільгового розмитнення (270 днів).

Про це повідомили у Державній митній службі.

Реклама

Зазначається, що до бюджету було відраховано понад 3 млрд грн. Українці так поспішали, оскільки після закінчення терміну пільгового розмитнення, на власників "євроблях" чекають великі штрафи.

Лідерами серед митниць з оформлення авто стали:

  • Закарпатська митниця – 15 195 авто;
  • Київська – 11 084 авто;
  • Одеська – 10 471 авто;
  • Івано-Франківська – 6 027 авто;
  • Чернівецька – 5 636 авто.

Кінець пільгової розмитнення

З 9 лютого в Україні завершився останній етап пільгового розмитнення авто на європейських номерах, цього разу для учасників АТО/ООС.

Реклама

Це означає, що тепер абсолютно всі машини, які в'їхали в Україну під час дії режиму тимчасового ввезення або транзиту, але досі не були розмитнені за правилами, вважаються такими, які порушують законодавство.

На їх власників чекає ціла система штрафів, можлива навіть конфіскація машини.

Як каратимуть "євробляхерів"?

Отже, у разі стягнень за порушення режиму тимчасового ввезення основну роль відіграє період, який незаконене авто знаходиться на території України:

Реклама
  • не більше трьох днів – попередження чи штраф 850 грн.;
  • від 3 до 10 діб, а також повторне порушення та випадок, якщо особа притягувалася до відповідальності за таке правопорушення протягом року – 5,1 тис. грн.;
  • від 10 до 20 діб – штраф 17 тис. грн.;
  • від 20 до 30 діб – штраф 85 тис. грн.;
  • понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 тис. грн. або конфіскація авто.

Передбачено штрафи та за порушення термінів транзиту. Тут закон також спирається на тривалість такого правопорушення:

  • менше 1 дня – попередження чи штраф 170 грн.;
  • від 1 до 10 днів – штраф 3,4 тис. грн.;
  • від 10 до 20 днів – штраф 8,5 тис. грн.;
  • від 20 до 30 днів, видача без дозволу – штраф 85 тис. грн.;
  • понад 30 діб, втрата, розукомплектування – штраф 170 тис. грн. або конфіскація машини.

"Сьогодні" також писали, чому в Україні так швидко зростають ціни на бензин і розповідали, на скільки подорожчала розмитнення авто з Європи та Кореї.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українці масово позбавляються "євроблях" – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Кінець "пластиковій" епосі: як зміняться закупи українців у березні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ціна на хліб: скільки буде коштувати буханець у 2022 році Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43510.53

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3115.35

Litecoin (LTC)

136.16

Ripple (XRP)

0.85

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти