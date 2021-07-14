Пенсії військовим і поліцейським підвищили – хто і які доплати отримає

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові пенсійні доплати майже для 400 тисяч осіб

Військовослужбовців і правоохоронців чекає підвищення пенсій / Фото: уніан, Depositphotos

Майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Йдеться, зокрема, про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року.

Крім того, для цієї категорії одержувачів встановлюється мінімальна пенсія на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій становитиме 3893,4 гривні.

Таке рішення на засіданні 14 липня ухвалив Кабінет міністрів України.

"Майже 400 тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Як і було анонсовано, з ініціативи президента Володимира Зеленського уряд прийняв рішення про підвищення пенсій військовим", – зазначив голова уряду Денис Шмигаль.

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Постанова стосується і виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Понад 40 тис. осіб отримають підвищення майже в 700 гривень.

Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які потребують нагального перерахунку пенсій. У якийсь момент учасники протесту зірвалися, і почався прорив до входу в парламент, де протестувальників зустріли кордони силовиків: