Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українців

З'явилися доплати пенсіонерам з інвалідністю 1-ї групи / Фото: Сьогодні

Після того, як у бюджеті знайшли 5 млрд гривень на пенсії, Кабінет Міністрів увів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше ніж 2200 гривень. За підрахунками Кабміну, це більш ніж 31 тисяча людей. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень.

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 21 липня.

"З 1 липня надавати щомісячну доплату до пенсії в сумі, якої не вистачає до 2200 гривень, в разі коли у осіб з інвалідністю першої групи... щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень і доплат (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2200 гривень", – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

На такі доплати знадобиться 12,3 млн гривень на місяць, підрахували в Кабміні.

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Нагадаємо, нещодавно введення доплат для пенсіонерів після 75 років перенесли з липня на вересень. Українці після 75 років мали отримати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

А в червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. Тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.