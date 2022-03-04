Паніка на ринку: покупці масово бойкотують російську нафту

Ціни на нафту можуть зрости до 200 доларів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спред (різниця цін) між російським сортом нафти Urals и еталонною маркою Brent наближається до 25 дол. за барель. При цьому раніше обидві вартували однаково.

Про це свідчать дані Bloomberg, — повідомляють в Telegram-каналі "Proeconomics".

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Це ознака того, що найбільші споживачі російської нафти фактично піддають її санкціям в індивідуальному порядку. Мається на увазі те, що на Urals зараз небагато покупців, тож російським нефтовикамі трейдерам зараз доводиться давати величезні знижки.

За даними Financial Times, попит на російську нафту впав, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни.

Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".

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Кілька судновласників не бажають робити замовлення з Балтійського або Чорного морів через відсутність військової страховки.

Пошук покупцями альтернатив загнав котирування Brent на позначку понад 112 доларів за барель.Так, за даними Investing, станом на 13:55 за київським часом вартість еталонної марки становила 112,18 дол. за барель, десятьма хвилинами пізніше цей показник сягнув вже 112,44 дол. за барель.

Ембарго Росії = нафта по 200 дол.

Очікуючи ймовірного запровадження ембарго на торгівлю нафтою з Росії, світові ціни можуть підсочити до 200 дол. за барель.

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Про це повідомляють аналітики Westbeck Capital Management, передає Bloomberg.

Так, обмеження на торгівлю російською нафтою рухатимуть світові ціни на чорне золото до 150, 175 та навіть понад 200 доларів за барель. Це створить значний інфляційний тиск по всьому світу та примусить ФРС до набагато жорсткішого підняття ключової ставки.

"Ціни на нафтових та фондових ринках наразі не включають цей ризик навіть попри те, що ймовірність його реалізації дуже висока", — зазначили у компанії.

Ціни на газ шокують

Результати торгів на біржі ICE свідчать, що ціни на газ вперше перевищили позначку у 2000 доларів. 2 березня ціни на блакитне паливо сягнули 2230 дол за тис. куб.

Ціни на газ та нафту почали стрімко зростати після того, як російські війська почали широкомасштабну війну в Україні. Останній раз ціна була такою високою лише в грудні 2021 року.

Після нападу РФ на мирні українські міста Німеччина заявила, що більше не укладатиме нових контрактів з країною-агресором. ФРН побудують два додаткових термінали для прийому зрідженого газу і перейдуть на постачання блакитного палива з США.

Раніше ми писали, що Німеччина заморозила активи "Газпрому", і розповідали, які санкції були запроваджені проти російських банків.