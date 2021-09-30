Українцям перерахують тарифи і скасують "карантинні норми" на комуналку – що зміниться з 1 жовтня

Які зміни чекають в жовтні українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Жовтень – вдалий час для нововведень, вони пов'язані не тільки з початком опалювального сезону або виплатами для пенсіонерів. Влада вирішила ввести нові штрафи, а також починається осінній призов в армію.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, що зміниться для українців у жовтні.

Підвищення пенсій

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З 1 жовтня 2021 року пенсіонерам у віці 75-80 років будуть додатково виплачувати 400 грн. мінімальний розмір пенсій для них буде встановлено на рівні 2500 грн.

"Також із жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років. Минулого року ми ввели доплати по 500 грн пенсіонерам у віці від 80 років. Завдяки ініціативі Президента така програма запрацювала вперше в Україні", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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В Україні введуть нові доплати для літніх пенсіонерів / Фото: Сьогодні

"Карантинні норми" для субсидій

Збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для одержувачів субсидій залишиться в силі для тих, хто виявиться в "червоній зоні" карантину. Для інших уряд скасує "карантинні норми".

"Ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершена, в усьому світі йдуть нові спалахи. І в разі чергової хвилі жителі регіонів, які виявляться в "червоній зоні", автоматично отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій", – пояснила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Тарифи на опалення і гарячу воду

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%. Все буде залежати від населеного пункту. Середньозважена вартість однієї гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/кв. м.

А тариф на гаряче водопостачання складатиме 109,55-122,17 грн/куб. м.

Тариф на газ

Ціни на газ відрізняються залежно від регіону і тривалості укладених контрактів. Наприклад, киянам пропонують газ за понад 30 гривень, а в Дніпрі за 12 гривень.

"КиївГазЕнерджі" продає газ за 30,50 гривень за кубометр;

"ТАС Енергія країни" – 30,06 гривень;

YASNO, місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області – 12 гривень;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривень;

"Полтавагаз збут" – 19,80 гривень.

Але не всі постачальники встановлюють місячні тарифи. Деякі залишили лише річні пропозиції. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр.

Більшість компаній встановили річні ціни до дев'яти гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче восьми гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" – 7,96 гривень за кубометр.

Українцям підвищувати тарифи на газ не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

Тариф на електроенергію

Кабмін знижує з 1 жовтня ціни на електроенергію, але лише для тих, хто вживає менше фіксованих обсягів.

Як зміняться тарифи:

для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (наразі 1,68 грн).

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год в місяць, тарифи залишаються без змін.

До слова, з 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт*год на місяць. Тоді почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт*год.

/ Фото: Pierre Jarry / unsplash

Нові штрафи для водіїв

Набуває чинності закон, який вводить адміністративну відповідальність для водіїв за недостовірні відомості про масу або габарит вантажу, що перевозиться. Закон введено для збереження доріг від руйнування.

Також водіїв штрафуватимуть за невиконання вимог про зупинку автомобіля.

/ Фото: уніан

Осінній призов в армію

Також із 1 жовтня в Україні стартує призов на строкову військову службу. Триватиме він до 31 грудня 2021 року.

Під призов потрапляють чоловіки віком від 18 до 27 років, які не мають права на відстрочку.

/ Фото: РБК-Україна