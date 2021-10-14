Є лише одна зачіпка: коли Росії вдасться сертифікувати "Північний потік – 2"

Скільки часу потрібно для сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Будівництво сумнозвісного для України газопроводу "Північний потік – 2" офіційно завершилось 10 вересня.

Відтоді увесь світ чекає, коли проєкт сертифікують та дозволять запустити в експлуатацію та чи дадуть такий дозвіл взагалі.

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"Сьогодні" розбирались, коли "Північний потік – 2" може пройти усі юридичні процедури та що для цього потрібно.

Чому "Північний потік – 2" досі не сертифікували

Будівництво російського газопроводу розпочали ще у 2018 році, вже тоді проєкт називали спірним.

Проти нього одразу виступила Польща та Балтійські країни, а Росія старанно переконувала Європу у тому, що ця труба їм вкрай важлива.

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А потім настала ціла низка санкцій проти оператора проєкту.

Спочатку це зробили США у 2019 році, наступні санкції були запроваджені у зв’язку з отруєнням Кремлем опозиціонера Олексія Навального.

Усі ці процеси загальмували будівництво та сертифікацію "Північного потоку – 2", запуск якого Росія анонсувала ледь не щомісяця.

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Що кажуть у ЄС

Тим не менш зараз "Газпром" підійшов найближче до сертифікації газопроводу, ніж коли-небудь.

У Єврокомісії в середині вересня заявили, що для сертифікації газопроводу знадобиться щонайменше два місяці, а потім процедуру можуть продовжити.

Про це сказала представник Єврокомісії Вівіан Лунела та зазначила, що процедуру почнуть тоді, коли регулятор отримає запит.

"Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура", – розповіла Лунела.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що для сертифікації "Північного потоку – 2" знадобиться від 4 до 6 місяців.

"Є певні технічні регламенти, які потрібно виконати, і зрозуміло, що це станеться або наприкінці цього року, або на початку наступного", – каже Кущ.

За словами експерта, вже є відповідні рішення про те, що "Північний потік – 2" відповідає інтересам Євросоюзу.

"Основні перепони зняті, є маленька зачіпка у тому, що один із сенаторів США блокує певні призначенні і для розблокування вимагає запровадити санкції проти оператора проєкту", – каже економіст.

Що робитимуть США

За словами економіста, ця вимога навряд чи буде виконана, і Байден із Путіним під час зустрічі домовились про те, що Сполучені Штати не чинитимуть опір "Північному потоку – 2".

Олексій Кущ наголошує, що технічна та юридична готовність газопроводу для роботи – це два різних поняття, і без сертифікації він не має права працювати, навіть будучи повністю готовим.

А от старший радник Держдепу США Амос Хохштайн вважає, що для сертифікації газогону потрібно щонайменше 6-7 місяців.

Процедура виглядає так:

спочатку підтвердити відповідність газопроводу усім вимогам має німецький регулятор, у якого на це є чотири місяці. За словами Хохштайна, цей період розпочався 8 вересня і триватиме до 8 січня;

потім у європейських агентств буде два місяці на те, щоб розглянути це рішення і прокоментувати його правомірність;

коли ці етапи будуть пройдені, рішення повертається до регулятора і він виносить остаточний висновок про відповідність Третьому енергопакету ЄС.

У Держдепі також запевнили, що газогін буде запущено лише тоді, коли він відповідатиме усім вимогам енергопакету.

Раніше аналітик Олексій Лупоносов у коментарі "Сьогодні" розповідав, що газогін не зможе допомогти Європі цієї зими, оскільки злагодженої роботи може досягти лише наприкінці опалювального сезону.

"Навіть якщо ми припустимо, що сталося неможливе і "Північний потік – 2" отримав дозвіл на роботу просто зараз, то перше споживання з цього газогону буде можливе не раніше, ніж у лютому чи наприкінці січня", – каже експерт.

Детальніше про те, що сказав експерт про важливість "Північного потоку-2" для Росії та як він вплине на біржові ціни на газ у Європі, читайте в нашому матеріалі.