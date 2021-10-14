Осінньої девальвації не буде? Чому курс долара в Україні стрімко знижується

Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Осіння девальвація гривні стала звичною для України в останні кілька років, але 2021 року такої закономірності не спостерігається. Українська валюта почала стрімко зміцнюватися.

З чим це пов'язано, сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Допомога від МВФ

До України надійшли 2,70 млрд доларів США в рамках програми МВФ щодо подолання економічних наслідків від пандемії коронавірусу. За рахунок цих коштів було проведено найбільше погашення євробондів 2021 року.

Одночасно відновлено роботу місії МВФ щодо погодження траншу на 1,50 млрд доларів. Ця новина заспокоїла нерезидентів, які перестали активно виводити отримані від ОВДП дивіденди в материнські юрисдикції і тим самим чинити тиск на гривню.

Перекази від трудових мігрантів

За перші 8 місяців нинішнього року обсяг валютних надходжень від гастарбайтерів досяг позначки в 9,07 млрд доларів США – відносне зростання до аналогічного періоду 2020 року становило 19,18%. Ці кошти родини заробітчан витрачають на території України, тим самим підтримуючи курс гривні і внутрішній попит.

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Сприятлива цінова кон'юнктура на товари українського експорту

Експортна виручка з січня по вересень, згідно з даними ДФС України, зросла на 38,13% до минулого року – до 48,49 млрд доларів США. Що характерно, імпорт при цьому збільшився всього на 32,74% – до 50,49 млрд доларів. Дефіцит торгового балансу скоротився на 31,94% і досяг 2,00 млрд доларів США. Все це сприятливо позначається на настроях учасників ринку і позиціях гривні.

Зміна політики НБУ на міжбанку

Нацбанк ухвалив рішення не стримувати зміцнення української національної валюти – таким чином регулятор бореться з ростом споживчої інфляції. Сильна гривня виступає в даному випадку стабілізатором цін на імпортні товари.

Епідеміологічна ситуація

В умовах збільшеного з введенням локдауну в більшій частині областей України ризику помітно знижується ділова активність. З цієї причини імпортери втрачають на міжбанку інтерес до іноземних валют і попит на них скорочується. Пропозиція, у свою чергу, з тих же причин лише зростає.

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Що буде з курсом наступного тижня

Ймовірно, що наступного тижня долар США до гривні продовжить зниження до рівня 26,0. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності скоректується до позначки 30,55.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.