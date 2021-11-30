Небезпечна чужа спадщина: чому у вас можуть відібрати чесно куплену квартиру

Чому небезпечно купувати квартиру, яка дісталася комусь у спадок / Фото: Колаж: Сьогодні

Багатьом українцям у спадок дістається нерухомість від родичів, яку вони вирішують продати і швидко отримати гроші.

Однак покупець, який може навіть не підозрювати, що ця квартира колись була чиєюсь спадщиною, вірогідно стикається з рядом проблем.

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За словами адвоката Євгена Гаркуші, є декілька найпоширеніших сценаріїв, наприклад, раптово з'явився родич, який претендує на свою частку у спадщині чи за новим заповітом або хтось із обділених родичів вирішив оскаржити старе.

Коли людина купує нерухомість, успадковано за законом (тобто без заповіту за чергою спадкоємців), проблеми виникають тому, що часто дуже складно визначити повне коло осіб, які мають право на успадкування.

"Нотаріуси визначають, чи мають право особи, які звернулися із заявою про прийняття спадщини, на спадкування за законом. Наявність інших спадкоємців, якщо вони не звернулися з відповідною заявою в нотаріальну контору, при видачі свідоцтва про право на спадщину не враховується", – розповідає експерт.

Наразі, каже адвокат, є дуже велика статистика спорів в суді стосовно визнання заповіту недійсним і вони можуть затягуватись не на один рік.

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"Якщо спадкування майна проводилося за законом, може з'явитися інший учасник спадкування та відновити строки спадкування в судовому порядку, таких випадків дуже богато по Україні", – розповідає Євген Гаркуша про основні небезпеки.

Тобто перед тим як придбати майно, яке було отримано у спадок, потрібно проконсультуватися з адвокатом, проаналізувати дану ситуації і лише тоді можно розуміти чи можно купувати нерухомість.

Як продати успадковану нерухомість?

Продати успадковану квартиру теж не так просто, розповів експерт. Спочатку потрібно офіційно та законно вступити у спадщину.

Для цього необхідно протягом півроку після смерті спадкодавця, подати заявку до адвоката про намір вступити в спадок. Далі спадщина ділиться за заповітом або за законом, і лише через шість місяців ви отримаєте свідоцтво про право на спадщину.

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Тоді цю квартиру можна виставляти на продаж, якщо у неї, звісно, немає співвласників.

"Сьогодні" також розповідали, кого можуть повністю позбавити спадщини та як її розділити без заповіту.