Обіцяли дохід від торгівлі валютами: в Києві викрили велику фінансову піраміду (відео)

Співробітники кіберполіції викрили шахраїв. Колаж: "Сьогодні"
В Києві заблокували фінансову піраміду, організатори якої пропонували людям отримувати дохід від торгівлі валютами, але потім зникали з грошима.
Як повідомили в департаменті кіберполіції, шахраї завдали потерпілим збитків на суму 2 млн грн.
Інвестиційну онлайн-платформу створили троє жителів Харкова і Сум.
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Як працювала схема:
- шахраї пропонували жертвам отримувати дохід від торгівлі валютами;
- кошти інвестори перераховували на рахунки організаторів;
- після отримання коштів шахраї "зникали" разом з грошима.
Скандальна фінансова піраміда B2B Jewelry
В кінці серпня 2020 року "накрили" фінансову піраміду B2B Jewelry. Організаторів фінансової піраміди підозрюють у привласненні понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян.
За повідомленнями правоохоронців, за період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти:
- один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості;
- 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен;
- коштовності;
- інше рухоме і нерухоме майно.
Раніше ми повідомляли, що в Києві будуть судити організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.