Новий Запорожець може з'явитися в Україні: що відомо про ЗАЗ Одеса

FAW Bestune T77 чи ЗАЗ Одеса? / Фото: Колаж: Сьогодні
Одразу попереджаємо – підтвердження цієї інформації в ЗАЗ нам отримати поки не вдалося.
Що є в відкритих джерелах. Розбираємося.
Що відомо – тезисно
Нібито, модель повинна надійти на ринок в кінці 2022 року. Назва – ЗАЗ Одеса. Зроблена вона буде на базі китайського кросовера FAW Bestune T77 (також називають FAW X60), який був презентований три роки тому.
Ціна анонсується на рівні 550-700 тисяч гривень. В еквіваленті, це від 18 до 23 тисяч євро, що не так вже й мало для потенційної українсько-китайської новинки.
Зовнішній вигляд
На цей момент в мережі гуляють фотографії китайського Bestune T77, на який наклали логотип ЗАЗ і український номер.
Характеристики авто
FAW Besturn T77 оснащений 1.5-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к.с. Доступна 6-ступінчаста механічна КПП або 7-ступінчастий робот.
Новий ЗАЗ Одеса, нібито, буде непогано оснащений. У Китаї FAW Besturn T77 комплектують віртуальною панеллю приладів, мультимедіа з сенсорним дисплеєм, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього виду, спортивними сидіннями.
Габарити авто заявлені наступні:
- Довжина – 4525 мм
- Ширина – 1845 мм
- Висота – 1615 мм
- Колісна база – 2700 мм
- Обсяг багажника – 342 л
Правда чи фейк?
На момент публікації новини нам не вдалося зв'язатися з компаніями ЗАЗ або УкрАвто для підтвердження інформації про авто ЗАЗ Одеса.
Спочатку інформація з'явилася на каналі російського блогера в YouTube 18 жовтня. Потім її підхопили сайти. Ми стежимо за ситуацією.