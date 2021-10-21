Новий Запорожець може з'явитися в Україні: що відомо про ЗАЗ Одеса

FAW Bestune T77 чи ЗАЗ Одеса? / Фото: Колаж: Сьогодні

Одразу попереджаємо – підтвердження цієї інформації в ЗАЗ нам отримати поки не вдалося.

Що є в відкритих джерелах. Розбираємося.

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Що відомо – тезисно

Нібито, модель повинна надійти на ринок в кінці 2022 року. Назва – ЗАЗ Одеса. Зроблена вона буде на базі китайського кросовера FAW Bestune T77 (також називають FAW X60), який був презентований три роки тому.

Ціна анонсується на рівні 550-700 тисяч гривень. В еквіваленті, це від 18 до 23 тисяч євро, що не так вже й мало для потенційної українсько-китайської новинки.

Зовнішній вигляд

На цей момент в мережі гуляють фотографії китайського Bestune T77, на який наклали логотип ЗАЗ і український номер.

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Характеристики авто

FAW Besturn T77 оснащений 1.5-літровим бензиновим двигуном потужністю 160 к.с. Доступна 6-ступінчаста механічна КПП або 7-ступінчастий робот.

Новий ЗАЗ Одеса, нібито, буде непогано оснащений. У Китаї FAW Besturn T77 комплектують віртуальною панеллю приладів, мультимедіа з сенсорним дисплеєм, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього виду, спортивними сидіннями.

Габарити авто заявлені наступні:

Довжина – 4525 мм

Ширина – 1845 мм

Висота – 1615 мм

Колісна база – 2700 мм

Обсяг багажника – 342 л

Правда чи фейк?

На момент публікації новини нам не вдалося зв'язатися з компаніями ЗАЗ або УкрАвто для підтвердження інформації про авто ЗАЗ Одеса.

Спочатку інформація з'явилася на каналі російського блогера в YouTube 18 жовтня. Потім її підхопили сайти. Ми стежимо за ситуацією.