Новый Запорожец может появиться в Украине: что известно о ЗАЗ Одесса

FAW Bestune T77 или ЗАЗ Одесса? / Фото: Коллаж: Сегодня
Сразу предупреждаем – подтверждения этой информации в ЗАЗ нам получить пока не удалось.
Что есть в открытых источниках. Разбираемся.
Что известно – тезисно
Якобы, модель должна поступить на рынок в конце 2022 года. Название – ЗАЗ Одесса. Сделана она будет на базе китайского кроссовера FAW Bestune T77 (также называют FAW X60), который был презентован три года назад.
Цена анонсируется на уровне 550-700 тысяч гривен. В эквиваленте, это от 18 до 23 тысяч евро, что не так уж и мало для потенциальной украинско-китайской новинки.
Внешний вид
На данный момент в сети гуляют фотографии китайского Bestune T77, на который наложили логотип ЗАЗ и украинский номер.
Характеристики авто
FAW Besturn T77 оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с. Доступна 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый робот.
Новый ЗАЗ Одесса, якобы, будет неплохо оснащен. В Китае FAW Besturn T77 комплектуют виртуальной панелью приборов, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, спортивными сиденьями.
Габариты авто заявлены следующие:
- Длина – 4525 мм
- Ширина – 1845 мм
- Высота – 1615 мм
- Колесная база – 2700 мм
- Объем багажника – 342 л
Правда или фейк?
На момент публикации новости нам не удалось связаться с компаниями ЗАЗ или УкрАвто для подтверждения информации про авто ЗАЗ Одесса.
Изначально информация появилась на канале российского блогера в YouTube 18 октября. Затем ее подхватили сайты. Мы следим за ситуацией.