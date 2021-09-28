"Нова пошта" домоглася свого – Антикорупційний суд ухвалив рішення у гучній справі

Суд прийняв рішення у справі "Нової пошти" та Держпродспоживслужби / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищий антикорупційний суд зобов'язав спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відкрити кримінальну справу проти службовців Держпродспоживслужби за скаргою "Нової пошти".

Про це йдеться в ухвалі суду.

Реклама

Виявилось, що 3 вересня адвокат компанії направив до антикорупційної прокуратури заяву про вчинене правопорушення посадовцями Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Вони наклали на поштового оператора штраф в розмірі 325 млн грн за пошкоджені посилки.

У "Новій пошті" заявили, що такі дії регулятора завдали діловій репутації компанії 157,5 млн грн шкоди. Однак прокурори не внесли відомостей до реєстру. Антикорупційний суд у діях антикорупційної прокуратури побачив бездіяльність.

Реклама

Зазначимо, що влітку на поштового оператора, наклали два штрафи:

у розмірі 151 млн грн стосувався розбитого акваріума, який доставляла "Нова пошта";

у розмірі 174 млн грн стосувався заяви громадянина, який заявив, що обрахували в одному з відділень у місті Чугуїв.

Пізніше Держпродспоживслужба провела розслідування та скасувала постанови про накаладення штрафів.

"За результатами опрацювання матеріалів робоча група встановила факти процедурних порушень та дійшла висновку про наявність підстав для скасування винесених ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області постанов про накладення стягнень. З урахуванням висновків робочої групи керівництвом Держпродспоживслужби прийнято рішення про скасування цих постанов", – повідомили у компанії.

Що сталось

У березні співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області провели перевірку декількох відділень "Нової пошти". Приводом стало звернення клієнта пошти про пошкодження посилки вартістю 500 грн.

У липні за результатами цих перевірок на компанію наклали штраф у розмірі 325 млн гривень – це максимально можлива санкція.

"Нова пошта" одразу вирішила подати до суду на Держпродспоживслужбу, заявивши, що чиновники наклали штраф неадекватного розміру. Крім того, компанія звернулася до омбудсмена і до міжнародних правозахисних організацій.

Також повідомлялося, що "Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів. У компанії запевняють, що вже підготували компенсацію для клієнта.