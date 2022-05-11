Як заправити авто під час дефіциту пального – лайфхаки для водіїв

Розповідаємо, де шукати бензин під час дефіциту / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Криза з пальним в Україні продовжується. Жителі великих міст уже жартують, що вони проводять більше часу в чергах за бензином, аніж їздять машиною. За прогнозами, дефіцит триватиме ще мінімум тижнів зо два. Тому "Сьогодні" зібрали для вас кілька лайфхаків, які допоможуть вам знайти пальне та заправити більше літрів.

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Після того як на більшості заправок пропав бензин, водії почали ділитися один з одним інформацією про те, де зараз є пальне, за якою ціною і скільки машин у черзі. Хтось писав про це в соцмережах, хтось на профільних автофорумах, але потім з'явилися оперативніші канали інформування.

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У Телеграмі з'явилися спеціалізовані канали, де оперативно розміщують інформацію про наявність пального на заправках. Ми не будемо рекламувати ті чи інші канали, але достатньо в пошуку програми або веб-версії вбити "пальне" або "бензин" і вам видадуть кілька профільних каналів.

Так, в одному з них, який моніторить ситуацію в столиці, з 8-ї ранку до 12-ї дня ми нарахували 28 повідомлень про наявність газу, дизеля чи бензину на тих чи інших заправках з їхніми адресами, цінами та навіть орієнтовною кількістю машин у чергах.

Моніторити сайти мережевих АЗС

Ще один спосіб – це самостійно зайнятися моніторингом сайтів АЗС. Багато хто оперативно оновлює інформацію про те, де з'явився бензин чи дизель.

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Як кажуть водії, потрібно шукати заправки, на яких бензин привезли чи пізно ввечері, чи вночі. Це означає, що вранці він точно буде. Адже вночі у містах комендантська година, а отже, не працюють заправки, та й водії не можуть їздити.

Досвідчені "мисливці" за бензином кажуть, що приїжджати на заправку треба рано-вранці, тоді вам точно вистачить пального. Інакше ризикуєте відстояти кілька годин у черзі і перед вами бензин закінчиться.

Встановити програми всіх компаній

Наступний лайфхак стосується політики трейдерів щодо продажу пального на відкритому ринку та безготівково. По-перше, багато компаній відпускають різну кількість літрів пального своїм авторизованим клієнтам і тим, хто не має карти лояльності.

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Наприклад, у мережі ОККО наливали лише по 5 літрів тим, хто не має карти лояльності. Для зареєстрованих клієнтів ліміт складає 15 та 30 літрів, залежно від того, який статус отримав від компанії клієнт у минулому.

Заправившись один раз, наступне заправлення можна провести не раніше ніж через 3 години. Але якщо поставити програми на різні телефони, можна заправлятися частіше.

Компанія UPG заправляє за своїм додатком до 20 літрів за один раз, а тим, хто не має програми, наливає всього 10 літрів.

Компанії ANP, БРСМ та WOG дозволяють у додатках купувати бензин безготівково. Щоправда, там вона коштує дорожче, ніж на заправках. Наприклад, у додатку БРСМ дизель коштує 52,99 грн/літр, а 95 EuroPlus – 44.99 грн/літр.

У чому вигода, запитаєте ви? Річ у тому, що таким чином можна заправлятися, коли бензину немає у вільному доступі. Багато компаній, виставивши нулі на стелах, продають бензин безналом або за талонами на пальне. Тобто можна купити бензин дорожче через програму і тут же отоварити його на касі.

Купити пальне у спекулянтів

І найпростіший, але при цьому не найбезпечніший варіант заправки свого авто – це покупка бензину з рук. Зараз на сайтах безкоштовних оголошень, типу OLX, з'явилося багато оголошень про продаж бензину.

При цьому покупцям пропонують як доставку, так і самовивіз. Ціни на бензин коливаються від 56 грн (самовивіз) до 100 грн за літр – у цьому випадку вам привезуть його у 20-літровій пластиковій каністрі, яку віддадуть у подарунок.

Щоправда, варто розуміти, що за якість пального ніхто в цьому випадку відповідальності не несе. Під виглядом бензину вам можуть продати будь-яку бодягу, поїздивши на якій вам доведеться ремонтувати автомобіль.

Раніше ми писали про те, як можна проїхати через всю країну на автомобілі під час кризи з пальним. Про те, як ця криза змінює роботу усієї галузі, читайте тут.