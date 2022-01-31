Нерви вже на межі! Що буде з курсом долара у лютому

Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для української національної валюти січень 2022 року видався дуже непростий. Долар США щодо гривні оновив максимум з 2018 року, подолавши ненадовго рівень 29,00. А ось зміцнення євро було не таким масштабним.

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, головна причина зростання попиту на іноземну валюту – загроза війни з Росією.

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"Нерезиденти, імпортери та населення почали позбавлятися гривні. Експортери водночас притримували валютну виручку", – каже експерт.

Які фактори впливатимуть на ринок у лютому

Геополітична ситуація продовжить значно впливати на настрої інвесторів. Нерезиденти у січні скоротили свої позиції в ОВДП на 10,81 млрд грн – до 81,84 млрд. Якщо ризик війни між Росією та Україною і далі знижуватиметься, то закордонні інвестори можуть перейти до збільшення своїх вкладень у цей актив. Це буде сильною підтримкою гривні на міжбанку.

Минулого тижня НБУ ухвалив рішення підняти облікову ставку з метою зниження споживчої інфляції. Але з огляду на динаміку цін на енергоносії та девальвацію гривні цих зусиль може виявитися недостатньо.

У такій ситуації середньозважена прибутковість українських держоблігацій не зможе компенсувати інфляцію – це помітно зменшить їхню привабливість для інвесторів. Нацбанк буде змушений вдатися до більш рішучих дій щодо посилення монетарної політики.

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Епідеміологічна ситуація в Україні знову погіршилася, і деякі вищі посадовці заговорили про новий локдаун. Попит імпортерів на іноземні валюти через зниження ділової активності передбачувано впаде, а локдаун у ситуації, що склалася, може стати для гривні фактором стабілізації на міжбанку.

У разі врегулювання військово-політичної ситуації на кордонах України Андрій Гойлов очікує, що долар США до гривні торгуватимуть у діапазоні 28,55-29,05, а євро – 31,95-32,35.

До речі, експерти радять поки що не купувати долар з двох причин: щоб не дати збагатитися продавцям на підвищеному курсі та не втратити після свят гроші.

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Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильні. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.