"Нерви потріпає всім": що відбувається з доларом на міжбанку

Долар знову впав у ціні / Фото: уніан, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар на міжбанку разом з офіційним курсом, який Національний банк України оприлюднив 6 вересня, знизився в ціні, – до 26,84-26,86.

Як вважають аналітики Мінфіну, статистика торгів може істотно впасти за рахунок вихідного в США. 6 вересня в Америці відзначають День праці.

"Валютні американські гірки останніх днів на міжбанку потріпали нерви як покупців, так і продавців. Вони частково дезорієнтовані щодо подальшого поводження курсу", – відзначають аналітики.

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Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

За "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

До речі, що буде з курсом долара найближчим часом, сайту "Сьогодні" розповіли експерти.