Деяким українцям виплатять пенсії достроково — хто отримає гроші

Достроково виплатять пенсії не всім українцям / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні жителям шести областей нарахують пенсії достроково. Загальна сума виплат сягатиме 8,8 млрд дол.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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За його словами, уже профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Гроші вже надійшли в банки.

Загалом до 27 березня пенсії виплатять також жителям:

Сумської;

Херсонської;

Миколаївської;

Київської областей.

Нагадаємо, що попри воєнний стан, виплата пенсій відбувається вчасно і в повному обсязі. Те ж саме із зарплатами та соціальними виплатами.

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Українці можуть вийти на пенсії достроково

В Україні деякі люди отримають право на достроковий вихід на пенсію, а також підвищені норми забезпечення.

Так, особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад і беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України мають право вийти на пенсію достроково, а саме в 55 років для чоловіків і в 50 років для жінок.

Однак це можливо лише за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

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Нагадаємо, що у зв’язку з веденням активних бойових дій у деяких регіонах є проблеми із своєчасною виплатою пенсій людям, які все ще отримують гроші на руки у поштовому відділенні.

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