Деякі українці можуть залишитись без субсидій: кому не пощастить

Субсидію втратять і ті, у кого заборгованість перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть залишитись без субсидії на комуналку через заборгованість із оплати квитанцій за послуги.

Кабмін прийняв постанову №848, згідно з якою стало можливим позбавлення соцдопомоги.

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Наразі українцям, які не сплатили у повному обсязі комунальні послуги за понад три місяці, припинять нарахування допомоги на комуналку.

Її втратять і ті, у кого заборгованість перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів та строк позовної давності якої не закінчився на момент подання заяви про нарахування субсидії.

"Нарахована (заборгованість – ред.) виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв'язку із приведенням обсягів використаного природного газу побутовими споживачами відповідно до стандартних умов", – йдеться у постанові.

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Але якщо Мінсоцполітики профінансує заборгованість таких субсидіантів, то їхня допомога від держави буде дійсною.

Які документи необхідні?

Українці надають:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

довідки про доходи (за потреби);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Зазначимо, що субсидію призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня).

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Раніше ми повідомляли, що деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку, якщо вони відбулися зміни, які впливають розмір виплат. Наприклад, зміна адреси реєстрації.