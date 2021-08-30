Не вище 27 гривень. Що буде з курсом долара найближчим часом

В Україні долар в покупці може не перевищувати 27 грн. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

Найближчим часом гривня може трохи знизитися, як зазвичай буває восени, і попрямує в зону 27 грн за долар.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин вважає, що від того, чи почне населення скуповувати валюту залежить, яким буде курс долара.

"Рубіж 27 гривень за долар буде подолано в покупці, а в продажу може бути 27,20 і вище, все залежить від того, чи почне населення скуповувати валюту, побоюючись подальшого подорожчання", – прогнозує Олег Пендзин.

Водночас Андрій Шевчишин зазначає, що в найближчій перспективі на міжбанківському ринку гривня може ще трохи знизитися і попрямує в зону 27 грн за долар.

Олександр Охрименко на стику серпня та вересня також прогнозує короткий ослаблення гривні. За його оцінкою, курс збережеться близько 27 грн/долар.

Що відбувається з курсом долара

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

До речі, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: