Не лише Rozetka. Чому українські компанії масово відмовляються продавати продукцію Yaro

Чому магазини перестали продавати веганську продукцію Yaro / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найбільших інтернет-магазинів в Україні "Rozetka" зняв з продажу продукцію бренду ТМ Yaro після скандалу з його засновницею Юлією Приваловою, а потім це зробили ще декілька компаній.

"Сьогодні" розбирались у причинах конфлікту та зібрали усю інформацію про ситуацію навколо ТМ Yaro і готові розповісти вам.

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Хто така Юлія Привалова

Юлія Привалова – не лише засновниця бренду здорового харчування, а й невістка колишнього меру Харкова Геннадія Кернеса.

Наразі Привалова перебуває у шлюбі з його середнім сином Данилом. У самої жінки родина теж непроста, батько – мер міста Сокиряни, а брат – народний депутат від "Слуги народу" Володимир Козак.

Окрім власної торгової марки Привалова має два кафе у центрі Києва – YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.

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Що сталося

Декілька тижнів тому Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці у Instagram селфі з чоловіком, де вони вдвох стоять на фоні будівлі Кремля у Москві.

Користувачі обурились такою світлиною і почали залишати коментарі про неприпустимість таких фото.

Під одним з таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше роздратував мережу.

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Ситуацією зацікавились журналісти, після цього пост було видалено, а доступ до Instagram сторінки Привалова обмежила і відновила лише нещодавно.

Скріншот фотографії та анекдоту у мережу виклав користувач Facebook із нікнеймом Михайло Думяк.

Чому магазини знімають з продажу продукцію Yaro

Ситуацією зацікавились різноманітні блогери та журналісти, зокрема активіст Сергій Стерненко.

Стерненко відреагував на цю ситуацію і закликав магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.

"Печиво у Юлі купує та перепродає "Сільпо" та "Ідеаліст", наприклад. І багато інших компаній/закладів. Закликаю їх відмовитись від співпраці з Приваловою, якщо вони цінують свою репутацію та поважають Україну", – написав блогер.

Наступного дня активіст виклав ще один пост у Telegram, де повідомив, що Rozetka, яка продавала понад 56 найменувань цієї продукції, припинила це робити.

"Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка "відсутній у продажу", – пише Стерненко та додає скріни.

Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовились супермаркети "Сільпо" та мережа кав’ярень "Idealist".

Компанії відмовляються реалізовувати продукцію "Yaro" – Стерненко / Фото: скріншот

За словами Стерненка із Yaro також співпрацюють Glovo та Алло, але вони поки не відреагували на цю ситуацію.

Що каже компанія Yaro

18 жовтня бренд опублікував на своїй Instagram сторінці пост із вибаченням перед тими людьми, яких образив жарт та своїм поясненням ситуації.

Бренд зазначив, що від початку свого створення ніс в собі суто українську ідею та пишається цим.

"YARO — це український бізнес і ми пишаємося цим", – йдеться у пості.

Також бренд наголошує, що думка про антипатріотичність компанії є хибною.

"Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток", – написали представники торгової марки.

Що відповіла Привалова

18 жовтня пост виклала і сама засновниця бренду. У якості фото вона обрала український прапор, а у тексті вперше звернулася українською.

Привалова назвала ситуацію вирваною з контексту і написала, що вважає себе патріотом України.

Жінка наголосила, що розвиває свій бізнес саме в Україні і пишається цим, а також вибачилась за образливий жарт.

"Що стосуюється анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття. Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе", – написала Юлія.

Що буде далі з цією історією доки незрозуміло можливо, згодом від продукції бренду продовжать відмовлятись і інші магазини.

Ситуація є досить показовою, оскільки необережні висловлювання у соціальних мережах не один раз псували репутацію ще більших брендів та інфлюенсерів.

Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбирались у головних інструментах.

А також розповідали про те, що український бізнес знайшов "золоту жилу" у звичайних селах.