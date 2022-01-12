НБУ розрахував новий курс валют: що буде з доларом 12 січня

Долар ніяк не змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) на середу, 12 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,50 грн.;
- 1 євро – 31,17 грн;
- 1 злотий – 6,86 грн.;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем, 11 січня, долар ніяк не змінився в ціні, євро виріс на 6 копійок. Курс злотого також на місці, а рубль піднявся на одну копійку.
Що було з курсом на міжбанку
- 11 січня долар подорожчав на 11 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,61/27,63 грн (купівля/продаж).
- Євро виріс на 9 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,27/31,29 грн (купівля/продаж).
Що буде з курсом на початку 2022 року
Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.
Експерт рекомендує українцям по змозі не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.
Також ми писали про те, що експерти радять поки що не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі та не втратити після свят свої гроші.