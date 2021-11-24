НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом та євро 25 листопада

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 25 листопада:

24.11 25.11 Зміна 1 долар США 26,86 грн 26,93 грн +0,07 1 євро 30,24 грн 30,17 грн -0,07

Порівняно з курсом НБУ на середу, 24 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро, навпаки, подешевшав на 7 копійок.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, на тлі новин про можливе вторгнення РФ до України нерезиденти та інвестори активно виходили з українських активів.

За останні два дні портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 715 млн гривень, а з 15 листопада – на 3,8 млрд гривень. Впали ціни на українські єврооблігації та виросли дефолтні свопи за українським боргом.

"Найближчим часом гривня залишиться під тиском, але темпи падіння знизяться. Ймовірно, на ринку підвищиться волатильність, курс продовжить цілитися на 27 грн за долар", – каже експерт.

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Андрій Шевчишин вважає, що поки що можливі коливання в широкому діапазоні – 26,75-27 грн за долар.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.