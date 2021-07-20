НБУ скасував обмеження на покупку валюти для бізнесу та ФОПів

Юридичні особи та дрібні підприємці отримали право купувати валюту без надання додаткових документів, але є ліміт

Зняття обмеження поширюється і на ФОПів / Фото: AFP, Pixabay

З сьогоднішнього дня, 20 липня, український бізнес може купувати іноземну валюту без необхідності надавати обґрунтування на покупку. Ліміт покупки становить 100 тис. євро в день. Це може серйозно підвищити попит на інвалюту на міжбанку і привести до короткострокового падіння гривні, попереджали раніше аналітики. Рішення про таке валютне послаблення прийняв Національний банк України (НБУ).

Що змінилося

До 20 липня юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП) могли купувати валюту тільки за наявності підстав або зобов'язань. Це могла бути необхідність закупівлі сировини або обладнання за кордоном або виплати по валютних кредитах. Тепер такі зобов'язання не потрібні.

Повне зняття валютних обмежень НБУ буде здійснювати поступово в рамках дорожньої карти. Рішення про послаблення приймаються з оглядкою на ситуацію на валютному ринку. Наразі в НБУ вважають, що купівля валюти бізнесом не призведе до фундаментального ослаблення гривні, так як ситуація на валютному ринку нормалізувалася.

План валютних послаблень / Фото: НБУ Реклама

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно зараз купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: