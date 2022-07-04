Назад в минуле: як в окупованому Херсоні люди змушені платити за продукти

Українці в окупації не можуть розплатитися за продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В окупованих Російською Федерацією українських містах жителі не мають змоги ні виїхати, ні заробляти, ні отримувати нормальні послуги й купувати товари за нормальними цінами. У Маріуполі люди змушені купувати пляшку води за 100 грн. А в Херсоні в магазинах почали вводити "натуральний обмін" та "продуктові кредити".

Про те, в якій ситуації опинилися українці в окупації, розповіли в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

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Товари відпускають навіть в борг

В окупованих містах України у людей виникають проблеми з фінансами, вони не можуть проводити базові операції, а крім того, і купувати продукти.

Через це в магазинах Херсоона тепер вводиться "натуральний обмін". Тобто, товари обмінюють на якісь інші товари.

"При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну", – зазначають розвідники.

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Крім того, в магазинах зафіксували "продуктові кредити". Тобто, продавці відпускають товари в борг, і часто під 10-20%.

За даними ГУР МО окупанти почали і викрадати людей, а саме працівників колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

"Це пов'язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби", – йдеться у повідомленні.

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Росіянам почали збувати квартири в Україні

Раніше "Сьогодні" писали, що в окупованому Мелітополі є деякі власники нерухомості, які виставляють своє житло на російських сайтах продажу. В одному з таких оголошень пропонують двокімнатну хрущовку. На фотографіях видно дуже старий ремонт, а до галереї додали красиві фото з інших місць, які були зняти ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У оголошенні тимчасово окупований агресором Мелітополь називають містом в РФ. За таку квартиру власник хоче отримати 2,5 млн рублів (майже 1,4 млн грн).

Ми писали і про те, що на окупованих землях росіяни погрожують українським фермерам. Окупанти не лише крадуть у них врожай, а і навіть відбирають землі та підприємства.

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