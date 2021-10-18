"Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

"Нафтогаз" подав заперечення в німецький регулятор / Фото: Колаж: Сьогодні

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2", а також заперечення до німецього регулятора з цього приводу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 18 жовтня, посилаючись на слова голови правління Юрія Вітренко.

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"Нафтогаз України", як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором", – заявив Вітренко на прес-конференції.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що на його думку "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству і таким чином компанія хоче довести, що газогін не може бути сертифікованим.

"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", – сказав голова правління.

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Вітренко наголосив, що Україна є одним з основних учасників європейського ринку газу і зацікавлена в тому, щоб цей ринок був конкурентний.

Натомість "Північний потік-2" завдасть шкоди конкуренції на німецькому, угорському, чеському та австрійському ринках.

"Підкреслю, питання не тільки в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю і продовжує це робити. Ми відзначаємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону", – сказав він.

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Раніше посол РФ у Великобританії Андрій Келін заявив, що Росія готова почати транспортувати газ по "Північному потоку-2" у Європу.

За словами дипломата, газогін повністю готовий і очікує лише рішення німецього регулятора.

У понеділок, 18 жовтня, оператор проекту повідомив, що першу нитку потоку вже закінчили наповнювати технічним газом.