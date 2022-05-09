На чорному ринку несподіваний поворот – що відбувається з доларом

Курс долара на чорному ринку стабілізувався / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку пішов на невелике зниження.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс Україна".

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Фото: Курс України

Станом на 9 травня середній курс продажу на чорному ринку становить 33,97 грн, а покупки – 33,6 грн.

У пропозиціях продажу валюти найнижчий курс коливається близько 33,65 – 33,7 грн, а найвищий доходить до 34 грн і навіть піднімається вище.

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Експерти не радять звертатися до послуг спекулянтів, оскільки ніхто не можете гарантувати безпеку ваших грошей.

Ситуація на валютному ринку

Минулого тижня НБУ опублікував дані щодо структури фінансування держбюджету України.

Згідно з ними, до бюджету надійшло 45,96% усіх коштів від продажу ОВДП та прямої емісії гривні.

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Найбільшими закордонними "донорами" держбюджету стали:

МВФ;

Всесвітній банк;

ЄС;

США.

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, емісія зараз перебуває на рівні, який не призводить до гіперінфляції та ослаблення курсу гривні.

"Раніше Кабмін озвучував необхідну суму щомісячної допомоги для покриття основних видатків держбюджету України – 5,0 млрд доларів. Крім того, можна розраховувати на зростання податкових надходжень від юридичних та фізичних осіб", – каже експерт.

Гойлов наголошує, що зараз оголошено про запровадження акцизного збору та ПДВ на паливо, а у низці регіонів повертають накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США стабілізувалася нижче за рівень 33,5 грн, а євро опустився під позначку у 36,5 грн.

"Згідно зі звітністю НБУ, у квітні різниця між обсягами продажу та купівлі іноземних валют становила 250 млн доларів США. Багато в чому саме це є підтримкою курсу гривні", – сказав Гойлов.

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", чого чекати від курсу валют цього тижня.

Ми також писали, який курс долара пропонують українські банки.