МВФ виділив Україні майже $700 млн другого траншу в рамках угоди Stand-By

Гроші підуть на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками коронавірусу/Колаж: Сьогодні

Міжнародний валютний фонд виділив Україні близько $700 млн траншу. Також фонд схвалив продовження нинішньої програми Stand-By.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Деталі

"Вдячний раді директорів за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми Stand-By, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", — повідомив Зеленський.

Куди підуть гроші?

Володимир Зеленський наголосив, що кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.

Програму продовжать

Президент зазначив, що програма Stand-By, яка закінчується в грудні 2021 року, буде продовжена ще на шість місяців.

Програма Stand by

Програма Stand-By для України була затверджена у червні 2020 року та передбачала загальний обсяг близько 5 млрд доларів.

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Перший транш у розмірі 2,1 млрд дол. Україна отримала відразу, а після планувалося чотири перегляди для виділення частин коштів, що залишилися.

Однак графік було порушено, а фінансування припинено через те, що Україна не виконала низку своїх зобов'язань. Угоди на рівні персоналу було досягнуто 18 жовтня 2021 року та з'явилася можливість переглянути умови програми.

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