МВФ допоможе країнам з наслідками, якщо РФ відключать від системи SWIFT

Ймовірність відключення РФ від SWIFT існує/Колаж: "Сьогодні"

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від наслідків російсько-українського конфлікту, а також санкцій, які Захід може запровадити, якщо РФ почне повномасштабну війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, це стосується відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Георгієва наголосила, що санкції неминуче зупинять деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи. Особливо, якщо вони обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, в якій є побічні ефекти, які вимагають більшої участі МВФ для інших країн, ми, звичайно, будемо там. У нас все ще є кредитні можливості на 700 мільярдів доларів", — сказала глава МВФ.

Директор-розпорядник МВФ все ще сподівається на дипломатичне вирішення кризи заради українського народу.

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Чи можуть все ж таки відключити РФ від SWIFT?

Раніше ми писали, що можливість відключення Російської Федерації від глобальної платіжної системи розглядають США у разі військового вторгнення РФ в Україну.

Проте, звертають увагу Сполучені Штати не лише на санкції, а й на можливі наслідки від їхнього запровадження. Так, одним із можливих наслідків, на думку представників США, є порушення постачання енергоносіїв з Росії.

Що таке SWIFT?

SWIFT – це міжнародна банківська система для платежів. Відключення від неї може позбавити росіян банальних та звичних зручностей, пов'язаних із переказами з карти на карту.

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