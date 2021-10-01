Шахраї згадали стару схему обману: як наживаються на пенсіонерах

У пенсіонерки шахраї вкрали 2 тисячі гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї придумали новий спосіб обманювати українців. Вони пропонують пенсіонерам 13-ту пенсію, а для цього записують паспортні дані і реквізити банківських карток господарів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сталось?

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"Оголошують мені, що зараз ввели нову постанову, що буде 13-та пенсія. Ну класно ж. Документи потрібні. Я принесла. Вони сфотографували, копії зняли, і картка. Куди надходить моя пенсія. Вони теж сфографували картку. З усіх боків. Чекайте. Будуть надходження вам на картку", – розповіла пенсіонерка Людмила Баєва.

Та нарахувань так і не дочекалась. За кілька днів пішла зняти гроші на закупи, натомість побачила спустошену картку – не вистачало 2 тис. грн.

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"Пишеться: на рахунку немає грошей. Я: як цей так, немає? Я відразу до менеджера. Я кажу: а що відбувається? Вона каже: ну давайте подивимося, говорить, так у вас списані всі гроші на покупку якоїсь електронної сигарети, коротше, через інтернет була покупка. Мені воно треба? У 64 роки покупка сигарет? Мені пояснили, що вже не перший раз таке", – сказала вона.

Що кажуть експерти?

Експерти нагадають, що соцпрацівники не ходять квартирами і не пропонують пенсії.

"Де це бачено, щоб Пенсійний фонд ходив по квартирах і пропонував якісь гроші. Якщо хочете детальніше дізнатися по якісь заходи, ви заходите на офіційний сайт і дізнаєтеся про всі можливі акції", – сказав кіберексперт Ігор Ковалевський.

13-та пенсія – схема не нова. І попри це ошуканих із року в рік не меншає. Чому ж пенсіонери вірять у легенду про додаткову виплату?

"Старе покоління пам'ятає, що таке 13-та зарплата. Вона де не де існує, преміальна. Але 13-тої пенсії в нашій країні ніколи не існувало. Але люди, почувши таку фразу, починають в неї вірити. Вони готові віддати всі свої реквізити, щоб отримати кровно зароблені гроші, як вони це вважають. Але саме в цьому криється шахрайство", - сказав експерт з безпеки Руслан Болгов.

У жодному разі не давайте нікому й ніколи дані банківської картки та документи. Зловмисники можуть не лише спустошити ваш рахунок, а й набрати кредитів на ваше ім’я. І якщо вже стали жертвою аферистів – чимдуж зверніться до банку.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – дедалі більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Також повідомлялося, що в Україні шахраї придумали нову схему для обману людей – цього разу за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту".