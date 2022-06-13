Шахраї масово атакують клієнтів ПриватБанку – що відбувається

Клієнтка ПриватБанку втратила всі гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже місяць клієнтка ПриватБанку не може повернути гроші, які в неї поцупили з банківської картки.

Про це вона розповіла у відгуку на сторінці банку на сайті "Мінфін".

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"14 травня 2022 року шахраї списали кошти з картки, відкрили віртуальну карту, з якої також списали кошти", – пояснила жінка.

У той сами день клієнтка звернулася до банку, щоб скасувати платіж, який не здійснювала. На момент звернення гроші ще були в ПриватБанку, але їх не повернули.

"Усі операції здійснили з іншого пристрою, а не з мого телефону. Що робить служба безпеки банку? Відписується, що клієнт винен сам", – заявила вона.

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Українка обурена діями фінустанови, адже їй жодного разу не зателефонували й не спробували перевірити інформацію про переказ коштів.

Що відповіли у банку?

У ПриватБанку відповіли на відгук клієнтки та зазначили, що у Приват24 здійснення операцій з відкриття нової віртуальної картки чи платежів можливе лише за наявності доступу до акаунту. Щоб увійти в профіль, потрібно знати фінансовий номер, пароль від Приват24 або ПІН-код картки.

"Якщо ви вже звернулись до правоохоронців із заявою про шахрайство, необхідно очікувати завершення розслідування, адже саме суд виносить остаточне рішення", – зазначили у службі підтримки.

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На підставі рішення суду банк матиме змогу здійснити перерахунок заборгованості. Із клієнткою сконтактували особисто, щоб додатково перевірити інформацію.

Скарги на "дірявість" банку

Згадана клієнтка – не єдина, в кого зловмисники у певний спосіб змогли віддалено викрасти усі гроші з банківських рахунків. Нещодавно на подібну схему поскаржилась інша українка, що мала кілька карток у ПриватБанку.

За її словами, шахраї поцупили всі кошти з гривневого та доларового рахунку якраз через Приват24. Жінка переконує, що в той день не користувалася онлайн-банкінгом, а зайшли в її профіль з іншого пристрою та здійснили переказ.

Найбільше клієнтку розізлило, що під час переказу грошей банк не зателефонував, щоб підтвердити операцію чи попередити про вхід з іншого пристрою. Немає також інформації про те, на який рахунок "пішли" гривні та долари.

"Я не одна. Поки була в банку, за мною чоловікові також за ніч почистили картку. У вас дірявий захист, бо щодня людей обкрадають", – заявила жінка.

Представники ПриватБанку висловили співчуття клієнтці, що опинилася в неприємній ситуації. Її запевнили, що дані клієнтів не передають третім особам, а програмні засоби модернізують. У деяких випадках платежі неможливо оскаржити, наприклад, після введення одноразового пароля 3D Secure для підтвердження оплати, що й сталося у конкретному випадку.

У банку пообіцяли здійснити додаткову перевірку за цією ситуацією й повідомити про її результат клієнтку.

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