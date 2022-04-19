Monobank таки поверне обслуговування деяким українцям – хто міг залишитись без карток

Деякі українці могли залишитись без карток Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок,18 квітня, співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що деяким своїм клієнтам банк закриє рахунки і припинить їх обслуговувати. Це було пов'язано із війною Російської Федерації проти України.

Тепер це рішення частково змінили. "Сьогодні" розкаже, хто все ж може залишитись без карток, а для кого обмеження скасували.

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Кому планували закрити рахунки

Спочатку у Monobank заявили, що припиняють обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули ці території:

Росія;

Білорусь;

Крим;

"Л/ДНР";

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

Загалом рахунки мали закрити 11 251 особі.

"Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", – написав Гороховський у своєму Facebook.

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Кого таки продовжать обслуговувати

Пізніше Гороховський повідомив, що багато клієнтів просять не закривати рахунки жителів тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областей. У зв'язку з цим банкір провів опитування. За його результатами у банку змінили рішення.

"Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні. Хотілося побачити кількість людей, які не погоджуються з цим рішенням. Звісно, ми не приймемо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не будемо закривати рахунки клієнтів, які виїхали до 24.02 в Крим і в ОРДЛО", – повідомив Гороховський.

Отже, тепер з переліку осіб, яким закриють рахунки, виключили тих людей, що приїхали на тимчасово окуповані українські території до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Олег Гороховський потрапив до списку ворогів російського народу

Раніше ми розповідали, що співзасновник Monobank увійшов до списку ворогів російського народу так званого Комітету захисту від зрадників.

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"Гороховський Олег Володимирович – український банкір. Висловлює ненависть до жителів Росії. Називає російський народ "фашистами" та "тупими тваринами" за те, що їхня країна проводить спецоперацію із захисту мирного населення в Донбасі" – так описують мене у повідомленні на сайті", – зазначив він.

Гороховський також написав, що його можна вітати з такою подією.

"Пишаюся, якщо чесно!" – зазначив він у дописі.

"Сьогодні" також писали, чому на купівлю марки з фразою "Російський воєнний корабель, йди на х*й" встановили обмеження, та який курс долара в українських банках на вівторок 19 квітня.