Світ вступає в епоху "дорогого долара" – що українцям робити з валютою

Експерт прогнозує період дуже дорогого долара / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Глобальна валютна система входить у так званий період "дорогого доллару".

Про це в інтерв’ю "Сьогодні" розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За його словами, американський долар зміцнюється до євро і всі експерти прогнозують, що скоро ми можемо побачити так званий валютний паритет, тобто 1 доллар = 1 євро.

"Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки", – каже експерт.

Якщо раніше ФРС притримувалась майже нульових відсоткових ставок, зараз вони почали їх збільшувати і ми ще не знаємо, наскільки зросте базова ставка у травні.

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"Збільшуючи відсоткові ставки вони штовхають вгору дохідність американських боргових цінних паперів, які випускає американське Міністерство фінансів", – підкреслює Кущ.

Що це означає?

Це призведе до того, що інвестори будуть продавати продавати свої портфелі у країнах Азії та Латинської Америки, Африки і переводити їх у цінні папери США.

А це в свою чергу, зробить долар дуже популярною валютою. Натомість аналітик зазначає, що американці теж борються з інфляцією.

Простим українцям експерт радить запасти кількасот доларів "під подушкою" і поки не продавати накопичення у цій валюті.

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Удар по глобальним економікам

Олексій Кущ також розповів, що війна в Україні призведе до глобальної кризи майже в усіх країнах.

Постраждає Європа, Китай теж "зачепить", а от США навпаки міцнішатиме.

Головною причиною цього Кущ вважає те, що США в умовах нинішньої кризи, яка напряму пов’язана з обмеженістю енергоресурсів, має більше власних ресурсів, ніж їй потрібно.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, навіщо НБУ заморозив офіційний курс.