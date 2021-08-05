Міненерго запропонувало знизити тариф для населення за рахунок відмови від ремонту електромереж

Проєкт постанови про зниження тарифу на електроенергію для населення, ймовірно, буде розглянуто на засіданні 6 серпня

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Кабінет міністрів може знизити тариф на електроенергію для населення на 24 коп./КВт·год до 1,44 грн/кВт·год за рахунок вилучення у обленерго коштів на ремонти електричних мереж.

Про це йдеться у проєкті постанови, розробленій Міністерством енергетики, яка є у розпорядженні РБК-Україна, повідомляє ресурс.

За наявними даними, проєкт буде розглянуто на засіданні 6 серпня.

Пільговий тариф 1,44 грн/кВт·год буде діяти для всіх категорій споживачів незалежно від рівня доходу і місячного споживання до 30 квітня 2022 року.

Фінансувати пільговий тариф запропоновано як за рахунок державних компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" так і за рахунок коштів, призначених для ремонтів ліній електропередачі.

НАЕК "Енергоатом" буде зобов'язаний продавати електроенергію по 15 коп./кВт·год, "Укргідроенерго" – по 1 коп./кВт·год, а все обленерго – компенсувати різницю між ринковою ціною на електроенергію і пільговим тарифом за рахунок своїх інвестиційних програм.

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Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж в країнах Європи. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт·год.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.