Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Проект постановления о снижении тарифа на электроэнергию для населения, вероятно, будет рассмотрен на заседании 6 августа

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Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./кВт·час – до 1,44 грн/кВт·час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина, сообщает ресурс.

По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Льготный тариф 1,44 грн/кВт·час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./кВт·час, "Укргидроэнерго" – по 1 коп./кВт·час, а все облэнерго – компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом из средств своих инвестиционных программ.

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Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт·час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.