Локдаун та курс долара – хто кого?

/ Фото: Сьогодні

На тижні, що минає, долар полоскотав нерви українцям: спершу його курс швидко пішов угору, потім так само швидко знизився до рівня попереднього тижня. Коротше, "американські гірки" чи доларова аномалія!

Що відбувається на валютному ринку та куди піде курс долара у листопаді, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

З понеділка готівковий долар почав швидко зміцнюватися: за два дні – на 10 копійок: до 26,53 у продажу та до 26,34 у покупці Але в середу тренд змінився і до п'ятниці від зміцнення нічого не залишилося – знову, як і тиждень тому, 26,43 у продажу та 26,25 у купівлі.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), який на зростанні курсу був 20 коп., звузився на спаді до 18 коп. Це свідчило, що банкіри не очікують на подальше зростання курсу.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,32 грн (на 4 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,34 грн (на 2 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на купівлю валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,40 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вищий за 26,25.

Нацбанк із понеділка по середу послаблював гривню: її курс знизився на 13 коп., з 26,29 до 26,42 грн/долар. Але за четвер та п'ятницю гривня зміцніла на 9 коп., до 26,33 грн/долар. На понеділок, 25 жовтня, регулятор ще зміцнив гривню, встановивши курс 26,28 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти називають дві причини повернення гривні до колишніх позицій: продаж валюти Нацбанком, що дозволило швидко збалансувати попит та пропозицію, та вдале розміщення Мінфіном цінних паперів минулого вівторка – їх було продано на суму понад 17 млрд грн, тоді як тижнем раніше – на порядок менше.

"Курс продажу долара до кінця останнього тижня жовтня досяг рівня 26,35 грн на міжбанку, що стало можливим завдяки регулярним інтервенціям НБУ, низькому попиту на валюту та відсутності фундаментальних потрясінь", – аналізує Максим Орищак.

Олександр Охріменко пояснив причину короткого зростання попиту на валюту: активізувалися імпортери пального, які через постійне подорожчання нафтопродуктів підвищили оптові закупівлі, поки пальне не стало ще дорожчим.

А ось Олега Пендзина не вразили результати аукціону Мінфіну: валюти, за його оцінкою, було залучено мало, оскільки основну частину ОВДП під високий відсоток 13% річних, майже на 1% більше, ніж тижнем раніше, купили не нерезиденти, а українські банки, яким для цього валюту продавати не потрібно. Тому й знадобилося втручання регулятора, щоб урівноважити попит та пропозицію.

Те, що на ринку знову рівновага, підтвердив і Андрій Шевчишин.

"Баланс ринку, як і раніше, за продавцями валюти, відсутні регулярні сильні покупці. Нерезиденти, хоч і виходять із ОВДП, не чинять масштабного впливу на тенденцію. З початку тижня їхній портфель гривневих ОВДП скоротився на 1,8 млрд. грн (-2%), а за жовтень на 4,7 млрд грн (-5,2%)", – аналізує експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Орищак прогнозує, що першого тижня листопада гривня продовжить зміцнюватися.

"Середній курс продажу готівкового долара коливатиметься у межах 26,10 – 26,40 грн, – каже експерт. – Причина міцної гривні – у готовності НБУ підвищувати облікову ставку в майбутньому, політичній стабільність у країні, регулярному припливі валюти від експорту".

З ним погоджується і Олександр Охріменко. Але, за словами Охріменко, Нацбанк викуповуватиме надлишки валюти, не допускаючи зміцнення гривні нижче 26,2-26,3 грн/долар.

Олег Пендзин вважає, що курс першого тижня листопада буде в коридорі 26,3-26,4 грн/долар.

Андрій Шевчишин менш оптимістичний.

"На листопад зберігаємо девальваційні очікування, проте локдауни у країні стримуватимуть покупки валюти. Прогноз на листопад розглядаємо у діапазоні 26,3-27 грн за долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз: гривня і в середньостроковій перспективі, як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади в листопаді залишаться прибутковішими за валютні заначки.

Також експерт радить не відкладати до кінця року великі покупки тим, хто збирає на них валюту.

"Передноворічних розпродажів із великими знижками може і не бути через локдаун, а долар не факт, що подорожчає", – аргументував Олександр Охріменко.

Олег Пендзин радить не міняти гривню на валюту і навпаки, доки не стане зрозуміло, буде у листопаді девальвація гривні чи ні.

Максим Орищак та Андрій Шевчишин – за долар.

"Для населення, хто хоче купити іноземну валюту на довгий строк, час зараз сприятливий, – упевнений Максим Орищак. – Спекулятивні настрої з метою отримання прибутку на короткострокових коливаннях курсу долара можуть дозволити собі лише професіонали валютного ринку".

Андрій Шевчишин уточнив, що історія попередніх локдаунів каже: на цей час ринок пасивний. Але, за його словами, ми ще не мали досвіду локдауну в період активної закупівлі газу та вугілля для опалювального періоду, коли різко зростає попит на валюту. Тому готівковий долар також може подорожчати.

Те, що девальвація гривні до кінця року очікувана, говорить і фінансовий аналітик Ерік Найман. Детальніше дивіться у сюжеті.