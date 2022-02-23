Курс долара в Україні опинився біля "червоної лінії" – до чого готуватись українцям

Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 23 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,99 грн;

1 євро – 32,90 грн;

1 злотий – 7,24 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 51 копійку (28,99 грн – найвищий показник за 4 роки), а євро – на 61. Курс злотого став вищим на 12 копійок, а курс рублів – на 4.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

22 лютого долар подорожчав на 44 копійки у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 29,04/29,06 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 54 копійки у купівлі та продажу. На час закриття євро торгувався на рівні 32,95/32,97 грн (купівля/продаж).

До чого готуватися далі

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що зараз ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Настрої на ринку переважно песимістичні.

Ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімких покупках на відкритті. Експерт вважає, що подальший рух курсу залежатиме виключно від новин, що надходять.

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Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується" і скільки українцю потрібно грошей спочатку в іншій країні.