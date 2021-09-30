Курс долара почав висхідний тренд

Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 30 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,58 грн;

1 євро – 30,98 грн;

1 злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок. Водночас злотий також подешевшав на 3 копійки. А ось рублі ніяк не змінилися в ціні.

Що було з курсом долара і євро на міжбанку

29 вересня долар подорожчав на дві копійки у купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,57/26,59 грн (купівля/продаж).

Євро подешевшав на дев'ять копійок у купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,93/30,95 грн (купівля/продаж).

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Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Також нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.