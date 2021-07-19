Кубрак продав свою частку в бізнесі: скільки отримав міністр

Як розповів міністр інфраструктури, цей бізнес він заснував разом з партнерами у 2016 році

Олександр Кубраков продав частку в бізнесі / Фото: Facebook

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраковпродав свою частку в бізнесі.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Бізнес, частку в якому він продав, спеціалізується на управлінні нерухомістю та послуги ЖКГ. Компанія була заснована ще в 2016 році і вже вийшла на ринок більше 10 міст України.

"У 2019 році, коли я вперше ухвалив рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку у групі компаній в управління. У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки", – повідомив він.

Кубраков отримав 9,863 млн грн, за даними в Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Нагадаємо, Верховна Рада призначила главу "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури, після того як був звільнений Владислав Криклій.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповідав, куди піде працювати екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій.

А про те, коли в Україні можуть з'явитися платні дороги, дивіться в сюжеті "Сьогодні":