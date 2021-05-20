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Залишаться в команді. Зеленський про подальшу долю звільнених міністрів

20 травня, 15:41

Денис Беспалов , Сергій Мартинець

Президент заявив, що звільнені міністри Петрашко і Криклій продовжать роботу в державному секторі

Звільнений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працюватиме в Офісі президента. Також в команді залишається екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Про це під час пресконференції заявив президент Володимир Зеленський.

"Криклій залишається в команді. У нас була зустріч і після звільнення, і скоро ви побачите його на новій посаді. Щодо міністра економіки... Петрашко теж залишиться на тій чи іншій посаді в команді, але відповідатиме виключно за дуже важливу реформу в Україні. Він буде залишатися в Офісі президента – координуватиме земельну реформу", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що наступник Криклія на посаді глави Мінінфраструктури Олександр Кубрак продемонстрував серйозний результат в одному з інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, після звільнення Ігоря Петрашка Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єром – міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

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